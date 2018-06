Je sors, je reste

Coup de cœur

Évènement culturel : Festival Soir

Photo courtoisie

Plusieurs artistes appartenant à différentes disciplines se produiront dans différents commerces de l’avenue Mont-Royal ce vendredi dans le cadre du Festival Soir. Les curieux pourront notamment assister à des concerts du groupe Zouz au Quai des Brumes, le duo Tayla et Kika au Bily Kun et Petra Glynt à l’Escogriffe. Deux autres éditions de l’évènement se tiendront le 10 et 31 août prochains respectivement sur la rue Beaubien et la rue Ontario. *Vendredi dès 17h sur l’avenue du Mont-Royal

Je sors

Exposition : Le Montréaler

Photo courtoisie

Cette exposition met de l’avant le travail d’une soixantaine d’artistes qui ont tous réalisé une couverture d’un magazine montréalais fictif rappelant l’esthétique des couvertures de la célèbre publication américaine The New Yorker. Le vernissage prendra place aujourd’hui dès 17h. Un livre contenant toutes ces visions de la métropole est disponible en librairie depuis le 18 juin. *Exposée à partir d’aujourd’hui à la Station F-MR, Allée des Barges

Musique : Festival Montréal Baroque

Photo courtoisie

Les amateurs de musique classique pourront se délecter durant les prochains jours en assistant à certains des concerts organisés dans le cadre du Festival Montréal Baroque qui, pour sa 16eédition se déroulera jusqu’au 24 juin, rendra hommage au compositeur George Frideric Handel. Ce jeudi, l’Orchestre l’Arte del Mondo s’attaquera à The Triumph of Time and Truth, le dernier oratorio du compositeur honoré. *Ce soir à 19h la Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours, 400 rue Saint-Paul Est

Humour : Simon Gouache

Photo courtoisie

L’humoriste Simon Gouache débarque le temps d’une représentation à la Place des Arts ce jeudi pour présenter son tout premier spectacle solo. Le performeur passionné de stand-up a notamment fait la première partie de Louis-Josée Houde l’an dernier. L’humoriste sera de retour à Montréal au mois d’août pour le rodage d’un prochain spectacle. *Ce soir à 20h à la Cinquième Salle, 175 rue Sainte-Catherine Ouest

Exposition : Motion – Émotion

Photo courtoisie

Cette exposition de l’artiste français Jean-Michel Othoniel, sa première en solo au Canada, est composée d’œuvres évoquant des tempêtes et d’autres formes des sautes d’humeur de Dame nature. L’exposition compte notamment d’imposantes tornades de métal suspendues et des peintures faites à l’encre noire qui rappellent d’une certaine façon l’essence des énormes sculptures. *Exposée depuis le 20 juin au Musée des Beaux-Arts de Montréal, 1380 rue Sherbrooke Ouest

Cinéma : Monde Jurassique : Le Royaume Déchu

Photo courtoisie

Il est temps de s’embarquer à nouveau dans une nouvelle aventure qui risque de mal tourner pour retrouver les dinosaures qui ont marqué l’imaginaire d’une génération avec le premier film de la série sorti en 1993. Cette fois-ci, Chris Pratt utilisera son lien spécial avec les animaux pour tenter de les sauver d’une île sur le point de se détruire. *Sors en salle vendredi

Je reste

Livre : Le manuscrit inachevé de Franck Thilliez

Photo courtoisie

Ce roman policier de l’écrivain français Franck Thilliez raconte d’une part l’histoire d’une ancienne institutrice qui aujourd’hui travaille comme auteure de thriller et d’un jeune homme qui s’est écrasé dans un ravin avec sa voiture...et le cadavre d’une femme dans son coffre. Le célèbre auteur et son nouveau livre vous accrocheront jusqu’à la fin avec ses mises en abyme et ses nombreuses intrigues. *Sorti en librairie le 11 juin

Télé : Du Teweikan à l’électro

Photo courtoisie

En référence à la Journée nationale des peuples autochtones qui se déroule aujourd’hui, ce documentaire réalisé par Kim O’Bomsawin sera présenté samedi soir dans le cadre de l’émission 1001 Vies. Le film suit les artistes Pakesso Mukash, aussi connu comme DJ KXO, Moe Clark et Shauit pour explorer les nombreuses facettes de la musique autochtone. *Samedi soir à 19h sur ICI Radio-Canada Télé

Jeu vidéo : Mario Tennis Aces

Photo courtoisie

Le jeu de tennis le plus cocasse en ville est de retour avec Mario Tennis Aces. Le nouvel opus de la série de sport comprend bien entendu la possibilité de battre vos amis à plate couture avec un bon revers ou un puissant « smash », mais aussi de prendre part à une histoire où vous devrez combattre de nombreux personnages et même certains chefs de fin de niveau. *Sors vendredi sur la Nintendo Switch