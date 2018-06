La chronique sans thème

J’avais envie de faire quelque chose, depuis un certain temps. J’avais envie d’ouvrir une page vierge sur mon ordinateur et d’écrire. Juste de poser mes doigts sur le clavier et de laisser le moment guider mes mains. Comme un mélange d’inconscience et de vertige. Avoir à la fois peur et envie de me lancer dans le vide.

Comme quand j’ai décidé de tout lâcher pour me lancer en humour, je ne sais pas du tout où tout cela va nous mener, nous allons le découvrir ensemble. Quand j’étais au cégep, je faisais souvent ce genre de projets avec mes amis poètes. Poète c’est un grand mot, mais nous aimions bien y croire.

Écriture automatique, cadavre exquis, création littéraire en tout genre. Je n’ai plus de traces de ces notes aujourd’hui et parfois je le regrette. J’aimerais relire des textes qui me permettraient de visiter la tête que j’avais il y a 15 ans. J’aurais l’impression d’aller visiter la maison de mon enfance qui fut habitée par bien d’autres gens depuis mon départ.

Aujourd’hui, je tente de ne plus faire cette erreur, je garde jalousement tout ce que j’écris. Courriel, clé USB, disque dur externe, cahier de notes et j’en passe. J’aime pouvoir replonger dans mes anciennes idées. Je ne vous mentirai, parfois c’est avec un peu de honte que je relis tout ça. Un genre de: «Je ne peux pas croire que j’ai pensé que ÇA c’était une bonne idée!»

Mais ça fait partie de moi. Les bonnes et les mauvaises idées. Même si, aujourd’hui, mon écriture est meilleure j’ai encore de très mauvaises idées qu’aujourd’hui je trouve excellentes, mais qui me feront rire de honte dans 10 ans.

C’est un peu ça la vie, faire la paix avec nos idées et nos convictions. J’ai longtemps regardé de haut les gens avec des enfants. Comme quoi ils étaient tellement tous pareils, ils ne savaient pas s’amuser, n’avaient qu’un sujet de discussion. Maintenant que j’en ai deux, je me rends compte que MAUDIT QUE J’AVAIS RAISON. Ce que je ne savais pas, c’était le bonheur qui venait avec.

J’ai souvent guidé ma vie comme je guide ce texte, sans trop savoir. Sans trop vouloir savoir non plus. Même si j’ai une vie beaucoup plus rangée, j’aime encore l’imprévisible. Un nouveau contrat, une pensée de ma blonde, un câlin de mon garçon. Parce qu’après tout, s'il y a une chose d’imprévisible, c’est bien le bonheur.

Un jour, j’arrêterai de faire des chroniques dans ce journal, un jour je vais devoir céder la place. Mais une chose est certaine j’aurai apprécié chaque mot et chaque phrase que je vous ai livrée. Et je prendrai soin de garder une copie de chacune de ces chroniques. Pour pouvoir, un jour, me replonger dans mon ancienne tête. Avec honte, avec admiration... qui sait? Et, pour être honnête, je ne veux pas le savoir.