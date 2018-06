La série Fugueuse a «éveillé» les écoles

La série Fugueuse a « éveillé » les consciences dans les écoles, qui devraient être plus nombreuses à faire appel au Projet Intervention Prostitution Québec (PIPQ) pour des formations en lien avec la prostitution juvénile.

C’est du moins ce qu’estime la directrice générale du PIPQ, Geneviève Quinty, qui rendait public le rapport annuel de l’organisme, mercredi.

Au cours de la dernière année, le PIPQ a visité 88 écoles privées et publiques de la région, en plus de 25 centres jeunesse et quatre cégeps. « L’année prochaine, on risque d’en avoir un peu plus à cause de la série. Ç’a réveillé les écoles », affirme-t-elle.

Au total, l’organisme a sensibilisé 2605 personnes cette année, comparativement à 2054 l’année dernière. « Ç’a conscientisé beaucoup de parents, qui se sont dit que la prostitution juvénile, c’est plus proche de nous que l’on pensait que c’était », poursuit-elle.

Former les profs

Le PIPQ a aussi comme objectif de donner des formations de quelques heures au personnel enseignant en matière d’exploitation sexuelle.

Photo Jean-Francois Desgagnes Geneviève Quinty

Directrice générale du PIPQ

« On voudrait tisser un filet de sécurité à l’intérieur de l’école, parce que des fois quand on part [après un atelier ou une formation], il y a des jeunes qui veulent parler. On veut s’assurer que les retombées de nos ateliers sont supportées par le personnel du milieu scolaire, que si un enseignant reçoit une confidence qu’il sache quoi faire », explique Mme Quinty, précisant que les enseignants sont souvent en « première ligne » auprès des adolescentes et adolescents.

Salons de massage

L’organisme a par ailleurs rencontré 352 travailleuses du sexe dans différents milieux cette année, comparativement à 240 l’an dernier.

Les intervenantes sont davantage présentes dans les salons de massage de Québec alors qu’elles en visitent 11 de façon régulière, pour y effectuer notamment des tests de dépistage. Quatre bars de danseuses et deux agences d’escortes sont aussi visités par l’organisme.