Grâce au Tour et la Marche du Courage PROCURE, en plus des 144 joueurs au tournoi de golf LKQ, tenu à Saint-Hyacinthe, PROCURE a réussi à amasser un total de 370 000 $ cette année. PROCURE est le seul organisme de bienfaisance au Québec entièrement consacré à la lutte contre le cancer de la prostate par la recherche, la sensibilisation, l’information et le soutien aux hommes souffrant de cette maladie.

Photos Pascale Vallée Lino Saputo Sr est en compagnie de Jean Pagé, porte-parole­­­ de PROCURE, du Dr Cédric Bisson, président du C.A. de PROCURE, de l’animatrice à Global Television et coprésidente d’honneur Kim Sullivan, de Joey Saputo, l’Impact, et du coprésident d’honneur Benoit Huot, médaillé paralympique.

Photos Pascale Vallée Le Tour et la Marche du Courage PROCURE se tenaient consécutivement près du lac aux Castors du Mont-Royal. Le populaire joueur de l’Impact Ignacio Piatti a rencontré Melia et Clara­­­ Brassard.

Photos Pascale Vallée Plusieurs pompiers, dont Vincent Lepage, Caserne 47 et Chris Ross, vice-président de l’Association des Pompiers de Montréal, qu’on voit entouré de Winston McQuade, porte-parole de PROCURE, ont participé à la Marche du Courage­­­.

Photos Pascale Vallée Jean Pagé, qu’on voit entouré de l’ancien joueur du Canadien Stéphane Richer, et Richard Legendre, de l’Impact, sensibilisent continuellement les hommes à l’importance du dépistage et de la prévention du cancer de la prostate.

Photos Pascale Vallée Parmi les joueurs de l’Impact qui étaient présents à la Marche du Courage, il y avait Ken Krolicki, Saphir Taïder, Chris Duvall et Zakaria Diallo.

Photos Pascale Vallée Laurent Proulx, président-directeur­­­ général de PROCURE, est un homme exceptionnel. À la suite d’un diagnostic de cancer de la prostate à 48 ans, il organise le Tour du Courage PROCURE. Depuis sa première édition en 2010, cette épreuve cycliste a permis de récolter plus de 2 millions $.

Photos Pascale Vallée L’attaquant Dominic Oduro et le milieu de terrain Samuel Piette sont en compagnie de Mateo Henry Lacombe et d’Édouard Tencé.

Photos Pascale Vallée La famille Saputo est un fier partenaire de PROCURE. Victor Cabrera, de l’Impact, est accompagné de Stella, Lethica et Leila Lopez Da Cruz.