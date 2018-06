Les 10 marques avec la meilleure qualité initiale

Chaque année, l’agence américaine J.D. Power publie son palmarès des marques démontrant la meilleure qualité initiale.

Cette caractéristique est quantifiée en fonction du nombre de problèmes rencontrés pour 100 véhicules lors des 90 jours suivant l’acquisition d’un véhicule neuf. Ainsi, plus la cote est basse, plus la qualité initiale est élevée. Il ne faut pas confondre avec le palmarès des marques les plus fiables que cette firme publie aussi annuellement.

Pour 2018, la moyenne de l’industrie se situe à 93. Parmi les constructeurs se trouvant en fin de peloton, notons Land Rover, Jaguar, Volvo, Subaru, Mitsubishi et Chrysler.

Voici donc les 10 manufacturiers s’étant le plus démarqués en 2018.

10. Nissan

Bien que Nissan se classe au dernier rang de ce palmarès, la cote obtenue de 85 problèmes par 100 véhicules demeure nettement meilleure que la moyenne de l’industrie.

9. Ram

Dans ce top 10, Ram a récolté la cote de 84 problèmes par 100 véhicules. Elle est la seule marque du groupe FCA.

8. Lexus

Tout comme Ram, Lexus s’est vu décerner une note de 84 problèmes par 100 véhicules. Étrangement, Toyota se trouve sous la moyenne avec une note de 96.

7. Lincoln

Ayant obtenu une cote de 83 problèmes par 100 véhicules, Lincoln a une longueur d’avance sur Cadillac, son principal concurrent, qui doit se contenter de 90.

6. Chevrolet

Chevrolet se distingue des autres bannières de General Motors puisqu’elle est la seule à figurer au sein de ce palmarès avec une cote de 82 problèmes par 100 véhicules.

5. Ford

Considérant que Lincoln se trouve aussi dans ce palmarès, il ne fait aucun doute que la qualité initiale des véhicules produits par le groupe Ford est remarquable. Le constructeur que l’on reconnaît par l’ovale bleu a obtenu une note de 81 problèmes par 100 véhicules.

4. Porsche

Ceux et celles qui doutaient de la qualité initiale des véhicules de la marque Porsche peuvent être plus rassurés que jamais. Le constructeur de Stuttgart a récolté une cote de 79 problèmes par 100 véhicules.

3. Hyundai

Cette année, Hyundai monte sur la troisième marche du podium grâce à son impressionnante performance qui lui a valu une note de 74 problèmes par 100 véhicules.

2. Kia

Avec une cote de 72 problèmes par 100 véhicules, il s’agit de la quatrième année de suite que Kia se classe au premier rang des manufacturiers de masse.

1. Genesis

Pour la toute première fois, le podium est entièrement coréen. Genesis, la nouvelle marque de luxe de Hyundai, se trouve au sommet avec une note exemplaire de 68 problèmes par 100 véhicules.