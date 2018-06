Les cas de maladie de Lyme ont doublé en Montérégie

Les cas de la maladie de Lyme sont de plus en plus nombreux en Montérégie. Ils ont doublé en un an et la Direction de santé publique invite la population à la prudence.

Il y a eu 56 cas en 2016 et 102 en 2017. Ce sont 122 des 147 municipalités de la Montérégie qui sont touchées.

La maladie est transmise par la tique du chevreuil. Les animaux sont immunisés, mais pas les humains. De plus, aucun vaccin n'existe à ce jour.

La tique se gorge de sang et transmet une bactérie qui peut s'avérer très dangereuse.