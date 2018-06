12 astuces pour camper sans se ruiner

Ah, le camping! Cette petite retraite en forêt peut vite se transformer en vacances coûteuses si on ne fait pas attention.

Voici quelques pistes de solution pour ne pas flamber son budget comme guimauve sur feu de camp.

1.Réservez votre place au plus vite!

Si possible, prenez un terrain sans eau ni électricité. C’est généralement pas mal moins cher.

2.Empruntez votre matériel au lieu d’acheter

C’est sûr que vous connaissez un amateur de nature qui se fera un plaisir de vous en prêter.

3.Planifiez vos repas et oubliez le resto

Faites une épicerie bien garnie avant de partir. Vous éviterez de payer plus pour le même produit.

4.Magasinez à la pharmacie pour les nécessités

Ne dépensez plus pour une boîte de mouchoirs au magasin général de votre camping.

5.Remplacez les ice packs par des bouteilles d’eau congelées

Idéale pour conserver vos aliments dans la glacière et pour vous désaltérer une fois la glace fondue.

6.Préparez votre propre combustible pour le feu de camp

Un bouchon de liège imbibé d’alcool ou un coton démaquillant trempé dans le Purell et votre braise se transforme en feu de joie pour quelques sous.

7.Amenez de vieux journaux pour maintenir la flamme

Vous économiserez sur le bois d’allumage.

8.Brûlez de la sauge comme chasse-moustiques

En plus d’être une option écologique, elle donnera une douce odeur à votre camp.

9.Fabriquez une lanterne à l’aide d’un gallon d’eau et d’une lampe frontale

Tournez la lampe vers l’intérieur du gallon et vous aurez une lumière diffuse pour éclairer votre tente.

10.Prévoyez un plan B en cas de pluie

Au lieu d’aller dépenser votre argent dans un cinéma, optez plutôt pour un jeu de société.

11.Si vous campez en groupe, répartissez les frais

C'est très efficace pour épargner sur la bouffe, l’alcool et le bois.

12.Pensez à vous procurer une passe de saison

Plusieurs établissements offrent des réductions pour leurs clients récurrents.

Finalement, camper est supposé être agréable et non angoissant niveau argent. Repassez à travers cette liste, assoyez-vous dans votre chaise pliante et humez le parfum des pins en toute quiétude.