Mon cher Québec

Vincent Vallières

Photo d'archives, Chantal Poirier

« Surtout, ce que je te souhaite, c’est que ta porte reste ouverte. Tes fenêtres aussi. Malgré la peur et le bruit ambiant qui te font douter parfois. Tu es cette terre d’accueil et les néo-Québécois sont cette richesse qui te donne du souffle et de l’élan. L’autre affaire, c’est que tu en finisses une fois pour toutes avec cette division qui persiste entre les centres urbains et les régions, loin ou à côté. L’état de survivance dans lequel trop de villes et de villages sont plongés n’est pas acceptable et la sourde oreille systématique que tu prêtes aux peuples autochtones l’est encore moins. Mon dernier vœu pour toi, c’est que les nouvelles générations qui grandissent sur ton territoire puissent le faire dans un environnement vert, totalement égalitaire, où leurs rêves n’ont pas de limites ni de frontières. Qu’ils constatent que ta langue n’est pas un frein, mais un atout majeur. Un moteur économique et culturel. Elle est le reflet de ton unicité, de ton originalité. Elle est ce point d’ancrage qui te démarque et te définit. Ici, et partout dans le monde. »