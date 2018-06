Motown : une belle réussite

Hier soir dans le quadrilatère de la Place des arts, il y avait comme un avant-goût du Festival international de jazz. Jusqu’au 24 juin, la salle Wilfrid-Pelletier va résonner aux accents rhythm and blues, gospel, et Motown,

titre de la comédie musicale comme il se doit. De New York, une superbe production vient présenter sous forme de comédie musicale, la vie et l’œuvre de Berry Gordy, fondateur de la compagnie de disques Motown. Pour ceux et celles d’entre vous qui avaient aimé les Supremes et Diana Ross,

Steve Wonder

Marvin Gaye,

The Commodores,

Les Four Tops,

et les Jackson Five,

le rendez-vous est tout indiqué.



Du talent au pied carré

Pour éviter toutes mésaventures, c’est le fondateur lui-même qui a écrit le livret de son histoire qui se fond dans la culture américaine. De ses débuts avec quelques dollars en poche, et presque dans un sous-sol, il fonda cette compagnie de disques, dont les accents résonnent encore dans la mémoire collective. Avec beaucoup de moyens et un sens du « punch » rarement vu dans une comédie musicale, le chanteur et comédien Kenneth Mosley (Berry Gordy), la chanteuse et aussi très bonne actrice Trenyce (Diana Ross), sans oublier Justin Reynold (Smokey Robinson) et Matt Manuel (Marvin Gaye). Si tous les tubes y passent : ABC, What’s Going On, Ain’t No Mountain High, Please, Mr Postman, cette revue musicale est aussi, surtout dirions- nous, l’histoire d’un homme qui crû en sa musique et au potentiel de ses poulains qui firent de la chanson afro-américaine, un emblème.

Avec beaucoup d’humour et parfois un peu de tristesse, Motown est un grand livre ouvert sur une réussite, et sans faire de pop psychologie, un rêve qui passa à l’histoire. Faites -vous plaisir, les productions de ce calibre sont rares de nos jours !