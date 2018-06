Norman Hardie, l’un des plus grands vignerons du Canada, accusé d’inconduite sexuelle

L'un des vignerons les plus respectés du Canada, Norman Hardie, est visé par des accusations d’inconduite sexuelle, révèle une enquête du Globe and Mail.

D'abord connu pour son travail en tant que sommelier à l'hôtel Four Seasons de Toronto, puis comme propriétaire de l’un des vignobles les plus prospères de Prince Edward County, Norman Hardie, âgé de 52 ans, s’était jusqu’ici construit une forte réputation dans le domaine vinicole.

Même Barack Obama et Justin Trudeau ont partagé une de ses bouteilles lors du passage de l’ancien président américain à Montréal.

Toutefois, dans l'enquête menée par le quotidien torontois, plus de cinquante personnes ayant travaillé dans le domaine de la restauration dépeignent Norman Hardie comme étant un être troublé.

Trois femmes ont d’ailleurs raconté que le vigneron avait insisté pour les embrasser et les toucher de façon inappropriée alors qu’elles travaillaient dans sa cave à vins ou lors d’évènements de restauration.

Remarques déplacées

18 autres personnes interviewées par le Globe and Mail ont également décrit des échanges pouvant être considérés comme du harcèlement sexuel.

M. Hardie leur aurait adressé des commentaires obscènes ou des remarques sur leur corps et leur habillement. Il serait même allé jusqu’à solliciter des relations sexuelles.

Norman Hardie a partagé une lettre dans laquelle il rejette une partie des allégations, mais s’excuse d’avoir rendu son entourage «mal à l’aise».

«J’ai été mis au courant [durant les dernières années] que notre environnement de travail n’était pas aussi professionnel qu’il aurait dû l’être, et je réalise maintenant que j’ai pu mettre certaines personnes mal à l’aise.»

Une ex-employée de Joe Beef témoigne

Selon l’article paru dans le Globe and Mail, l’une des trois femmes rencontrées dans le cadre de l'enquête, Sarah Reid, est une ancienne employée du célèbre restaurant montréalais Joe Beef.

Au moment de rencontrer M. Hardie, elle était âgée de 20 ans. Connaissant la notoriété du vigneron, Mme Reid était alors très excitée de faire sa connaissance et de pouvoir échanger sur son travail.

«Quand ils ont commencé à discuter, le vigneron aurait mis ses bras autour d’elle. Quelques minutes plus tard, il aurait soulevé son chandail et mis ses mains sur elle avant de les glisser dans son pantalon», peut-on lire dans l'article.

Norman Hardie aurait ensuite été aux toilettes et Mme Reid, en larmes, aurait rapidement quitté le bar pour téléphoner à son père. Le père de la victime ainsi qu’une amie aurait confirmé l’histoire au Globe.

Sarah Reid a hésité avant de partager son histoire, craignant les répercussions négatives que son témoignage pourrait avoir sur sa carrière en restauration.

«C’est un homme. C’est un homme bien plus vieux que moi. Il est en position de pouvoir. Je me sentais et je me sens toujours comme si je n’avais pas de pouvoir dans cette situation. Je ne sens pas que mon histoire va être reconnue...», a-t-elle raconté au Globe and Mail.