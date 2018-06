Dès que l’été se pointe le bout du nez, qui ne pense pas à ce plaisir sucré et rafraîchissant ?

Dans nos souvenirs d’enfance, rien de plus merveilleux que ces petits moments passés, assis sur le bord de la galerie à lécher la glace qui dégoulinait pour laisser des traces colorées sur nos chemises de coton. Ah le dessert glacé, quelle merveille ! c’est l’outil magique pour les parents : pour faire taire les enfants, pour faire oublier un petit bobo ou simplement pour marquer un moment d’arrêt dans une chaude journée.

Bien sûr que ça contient du sucre. Mais, soyons sérieux, ça contient aussi des œufs, du lait, de la crème et des fruits. Je parle de la vraie crème glacée bien sûr. De bons ingrédients font les bons sorbets et les bonnes crèmes glacées.

Durant le prochain week-end, je propose de faire des coupes glacées inoubliables, pleines de saveurs amusantes. Un sorbet à la mangue, sous lequel se cachent des gâteaux émiettés, fera des heureux à chaque bouchée. Une coupe à la glace vanille, caramel et biscuits écrasés dans laquelle on trouve des céréales, vous semblera plus équilibrée. De vrais bonheurs rafraîchissants.

Donnez de beaux souvenirs à vos petits : gâtez-les, c’est l’été.

Petits gâteaux glacés à la mangue

Rien que du plaisir bien froid et bien ensoleillé. Les madeleines peuvent être remplacées par un morceau de gâteau de votre choix. À préparer la veille.

Portions : 8

Préparation : 20 minutes

Cuisson : 20 minutes

Réfrigération : 8 h + 1 h 15

Ingrédients

500 ml (2 tasses) de glace au chocolat

500 ml (2 tasses) de sorbet à la mangue

250 ml (1 tasse) de confiture de mangue

4 madeleines, émiettées

1 mangue, pelée et en dés

Méthode

Placer un moule à muffins au congélateur toute une nuit. Placer la glace et le sorbet au réfrigérateur pendant 1 heure pour qu’ils ramollissent. Placer des caissettes en papier dans le moule. Remplir les caissettes à moitié avec la glace au chocolat. Placer au congélateur 15 minutes. Retirer le moule du congélateur. Répartir les madeleines émiettées. Couvrir d’une boule de sorbet. Remettre au congélateur 1 heure. Retirer le moule du congélateur. Garnir de dés de mangue et servir.

Super coupe glacée

Pour les gourmands, une coupe à partager. Utilisez les saveurs de crème glacée qui vous plaisent le plus pour varier le plaisir.

Portions : 4

Préparation : 10 minutes

Ingrédients

1 L (4 tasses) de crème glacée à la vanille

250 ml (1 tasse) de yogourt à la vanille

2 barquettes de framboises

4 biscuits aux brisures de chocolat, émiettés

4 c. à s. de granola (au choix)

250 ml (1 tasse) de caramel

4 cerises au marasquin

Méthode