[QUIZ] De quelle façon devriez-vous célébrer la Saint-Jean selon votre personnalité

Qu'est ce qui vous fait le plus peur?

2Pierrots

Alaclair Ensemble

Pub irlandais

restaurant

C’est au 2Pierrots que vous devriez célébrer en grand la Saint-Jean! Après le défilé et le grand spectacle de la Saint-Jean à la Place des Festivals le 23 juin, vous serez au 2Pierrots dans le Vieux-Montréal pour continuer les festivités le lendemain! Au programme : le chansonnier Yanick Pepin et beaucoup de Labatt. Le 24 juin est une date sacrée pour vous.

C’est dans Saint-Henri au spectacle d’Alaclair Ensemble que vous irez célébrer la fête nationale. Pour vous, la Saint-Jean c’est important, mais sans plus. Vous irez au spectacle surtout, car vous êtes fan de rap québécois (et aussi de Lydia Képinski) et vos amis aussi. Impossible de rester à la maison à ne rien faire un dimanche soir pré jour férié!

La Saint-Jean? Ça sert à quoi cette fête-là? Pour vous, c’est du côté d’un bar irlandais du centre-ville de Montréal que vous serez dimanche soir, car c’est congé le lendemain. Vous rejoindrez vos amis anglos de Concordia pour faire la fête jusqu’aux petites heures du matin. La Saint-Jean c’est votre party de pratique pour le week-end prochain!

C’est au restaurant avec votre douce moitié que vous passerez votre soirée du 24 juin. Vous ne célébrez normalement pas la Saint-Jean ni les autres fêtes du genre. Vous détestez les foules alors vous vous tenez habituellement loin des rassemblements comme le grand spectacle de la Saint-Jean. Or, puisque c’est férié le lendemain, vous irez au restaurant au lieu de rester à la maison à écouter un film, comme vous le faites normalement.

