STM: nostalgiques, les clients du métro disent adieu aux MR-63

Pour une dernière fois jeudi, les clients du métro pourront circuler dans les plus vieilles voitures du réseau. Un adieu sur fond de nostalgie pour certains.

«Ces premières voitures de métro représentent une période charnière de l’histoire de Montréal, du Québec et du Canada, a expliqué Benoît Clairoux, historien de la STM. Le métro arrive durant la Révolution tranquille en 1966. Le MR-63 témoigne d’une époque et il est tout de même resté contemporain.»

Après avoir roulé durant près de 52 années, la Société de transport de Montréal (STM) retirera ses wagons de type MR-63 de son réseau. Une tournée d’adieu s’est déroulée toute la semaine sur les quatre lignes du métro et se conclura jeudi sur la ligne bleue durant les heures de pointe.

«Il est bleu et blanc comme le Québec, a souligné M. Clairoux. Il est sur pneus, chose qu’on n’a pratiquement jamais vue ailleurs dans un métro. Mais surtout, je pense que ces voitures de métro sont surtout associées chez les gens avec l’Expo 67, c’est pourquoi ils sont aussi nostalgiques des voitures qui rappellent une époque et de bons souvenirs.»

L’historien a aussi affirmé qu’après avoir roulé durant près de 52 années, force est de reconnaître la qualité de ces trains qui ont eu une durée de vie assez exceptionnelle. Il note que l’intérieur des wagons MR-63 ont toutefois été refaits après 25 années de service, question de les adapter aux temps modernes de l’époque.

Nostalgie de l’Expo 67

Le «24 Heures» est allé à la rencontre de clients du métro de Montréal qui sont déplacés pour embarquer une dernière fois dans un MR-63 sur la ligne orange ce mercredi.

«Je suis venu ici pour l’aspect historique de ces voitures. J’étais là dans les premières années de l’inauguration du métro. De rembarquer, de voir les publicités de l’époque à nouveau affichée dans le métro, on a certainement un côté nostalgique à faire ça en ce moment», a confié Denis Gauthier, qui se sent à nouveau plongé dans l’atmosphère de l’Expo 67.

Même son de cloche du côté Lynda Dion, croisée à la station Sherbrooke, qui se remémore d'avoir embarqué dans un MR-63 durant l’ouverture officielle du métro en 1966.

«Ces voitures-là me rappellent une belle époque, mais surtout ma jeunesse. Je pense particulièrement à l’Expo 67 quand je pense à l’inauguration du réseau et de ces voitures, ça me rappelle de beaux moments, mais je pense qu’on les remplace pour le mieux», a soutenu Mme Dion.

Place au changement

Aicha Guissé était, quant à elle, bien heureuse de s’asseoir pour la dernière fois dans un MR-63 de la ligne orange du métro de Montréal ce mercredi. La jeune femme a toutefois avoué préférer les voitures AZUR, puisqu’elles sont mieux adaptées à notre époque.

«C’est sûr que ça fait partie de notre histoire ce métro-là, je suis contente d’être assise ici en ce moment et de vivre ça, mais ça ne me fait pas vraiment quelque chose pour autant. Je pense que l’évolution, c’est toujours bien avec la technologie et tout, alors on est rendu à l’époque où on a besoin des voitures Azur et non des MR-63», a dit Mme Guissé.

Près de 268 voitures MR-63 ont été envoyées au recyclage à ce jour. De ce nombre, certains ont eu le droit à une seconde vie et deviennent l’aménagement d’une place publique, comme avec la Station FM-R ou les Jardins de Métis.

Histoires du MR-63

- Une boîte métallique abrite l’air conditionné dans les loges de conduite des MR-63. Elles ont été installées après que des opérateurs se soient évanouis en raison de la chaleur trop intense.

- Aucun logo n'était affiché sur les voitures MR-63 en 1966 et seulement des armoiries de la Ville de Montréal étaient apposées sur le côté de la voiture de tête.

- Au cours des premières années d’opération du métro, on retrouvait deux opérateurs situés à chacune des extrémités du train. Un était chargé de conduire et le second s'occupait d'ouvrir et de fermer les portes.

- Les MR-63 disposaient d'un système de chauffage qui n'a jamais été utilisé. Benoît Clairoux, historien de la STM, mentionne qu'il faisait déjà trop chaud sans le chauffage et qu'il a même fallu augmenter la ventilation pour aérer les wagons au fil du temps.

- Les sièges des plus vieux wagons du métro ont aussi été remplacés, les anciens étaient recouverts de cuirettes qui ont mal résisté à l'épreuve du temps.