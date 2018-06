Un enfant, ça se fait à deux

J’ai bien aimé quand vous avez dit à celle qui désirait se faire faire un enfant sans père que « son père à elle, grand-père de l’enfant, ne remplacerait jamais le père que l’enfant se mettrait certainement un jour à rechercher ». Non, mais à quoi pensent-elles, ces féministes enragées, pour croire qu’un homme, ça ne sert plus à rien pour construire une famille ?

Un homme d’autrefois

Vous avez raison sur le fond de votre commentaire, tout en manquant de nuances. Vu les changements sociaux et l’évolution des mentalités, il existe de plus en plus de portraits de famille ne ressemblant plus à ceux d’autrefois. Ce qui ne fait pas automatiquement de ces familles des modèles à mépriser.