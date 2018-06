Un pilier du football civil meurt à 73 ans

Un autre monument du football québécois s’est éteint au cours des dernières heures.

Après le décès de Bruce Coulter le 5 juin, le cofondateur et directeur général de l’organisme Jeunesse au Soleil Earl De La Perralle a rendu l’âme, mardi soir. Figure emblématique du football civil montréalais, l’homme de 73 ans a permis à des dizaines de joueurs d’atteindre la NCAA et à des milliers d’autres d’éviter les pièges de la rue.

« Je n’ai pas de mots pour exprimer ce qu’il a fait pour des centaines et des centaines de jeunes, a confié le coordonnateur défensif des Stingers de Concordia Spiro Feradouros. Je venais d’un quartier très, très pauvre où j’étais entouré par des vendeurs de drogue et je suis un des milliers que Earl a sauvés. Il n’y avait pas d’ethnie, de couleur et de langue pour lui. Il voyait des jeunes qu’il pouvait sauver.

« À 15-16 ans, tu es à l’âge le plus important et ta vie peut prendre différentes tangentes, de poursuivre Feradouros, qui a évolué deux ans (1982 et 1983) sous les ordres de De La Perralle et qui a passé cinq ans à Jeunesse au Soleil en plus de travailler deux saisons comme adjoint (1994 et 1995) de l’équipe midget. Earl a été un mentor pour mes carrières de joueur et d’entraîneur. Il m’a enseigné la vie et a été comme un deuxième père. C’était correct pour Earl de remporter des championnats et il en a gagné plusieurs, mais son objectif premier était de sauver des vies. À 15-16 ans, nous sommes très vulnérables et le décrochage, la criminalité, les drogues et les gangs de rue nous guettent. »

Grands noms

De La Perralle a ouvert les portes de la NCAA à plusieurs grands noms du football québécois. « Il a été le premier à amener des joueurs à des camps de la NCAA au début des années 1980 et tout à fait gratuitement, a rappelé Feradouros. Le premier a été Tommy Kane [Syracuse]. On remplissait deux ou trois minifourgonnettes et on partait faire une tournée de la NCAA. Il connaissait tous les grands entraîneurs de la NCAA. Parce qu’il donnait l’heure juste, il était respecté. Il a aidé des gars comme Tshimanga Biakabutuka, Gilles Lézi, Patrick Kabongo et bien d’autres. Il amenait de nombreux entraîneurs de la NCAA à Montréal. Seulement en 2001, huit joueurs de Vanier ont signé aux États-Unis. Earl aidait les entraîneurs collégiaux. Ray Gagnon, Marc Santerre et Tony Addona l’appelaient pour lui demander conseil. »

Son fils David a évolué pour les Wildcats du Kentucky au même moment que trois autres Québécois. Le joueur de ligne offensive a par la suite été un choix de 1re ronde (2e au total) des Argonauts de Toronto en 1999.

« C’est triste le décès d’Earl, mais on doit célébrer sa vie. Sa légende va vivre de nombreuses années et son héritage va rester », de conclure Feradouros.