Une campagne pour la sortie d’Aliss en BD

Près de 20 ans après sa sortie, le best-seller Aliss, l’une des œuvres phares de l’écrivain Patrick Senécal, pourrait bientôt renaître sous la forme d’une bande dessinée.

C’est, du moins, ce qu’espèrent le célèbre romancier et son complice, l’auteur de BD Jeik Dion, qui rêvent de ce projet depuis cinq ans.

« Aliss, c’est un roman basé sur le Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, mais on y parle de santé mentale et de perceptions qui deviennent un peu irréelles », a souligné Jeik Dion, à qui l’on doit les BD inspirées des univers d’Amos Daragon et de Turbo Kid.

« Par moments, c’est super trash. Les personnages sont tellement irréels, a-t-il ajouté. Au cinéma, ç’aurait pu être trop ou sonner faux, tandis qu’en BD, on joue avec l’art abstrait. Ce qu’on fait, c’est de l’impressionnisme, dans le fond. »

Sociofinancement

Pour parvenir à leurs fins, les auteurs se sont entendus avec les Éditions Alire et le Studio Lounak, qui uniront leurs forces dans ce projet, pour mettre sur pied une campagne de sociofinancement qui permettra de mesurer l’intérêt du public.

Leur objectif : arriver à vendre 1000 albums en prévente. Quatre jours après le lancement officiel de ladite campagne (qui en durera 30), le duo avait déjà fait 36 % du chemin.

« C’est un projet de niche, ce ne sera pas une BD qui va s’adresser à tout le monde, a souligné Jeik Dion. Même si Patrick est hyper populaire, ça reste de la BD d’horreur avec beaucoup de sexualité, de la violence et du gore graphiques. D’où l’idée de la campagne de sociofinancement. Ça nous permet de financer le projet, mais aussi de réaliser une étude de marché. »

Deux ans

Si les choses se déroulent rondement, Jeik Dion consacrera les deux prochaines années de sa vie, à temps plein, à l’adaptation d’Aliss. Il travaillera de concert avec Patrick Senécal, puisque ce dernier signera les textes de la BD.

Le public pourrait donc avoir entre les mains ce bouquin de 200 pages en couleur, avec couverture rigide, à temps pour le 20e anniversaire du roman, qui sera célébré en 2020.

Plus de détails à l’adresse www.ulule.com/aliss-bd.