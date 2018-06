Coupe du monde: une touche iranienne

Ils étaient plus de 300 Iraniens rassemblés au Pub Burgundy Lion de la rue Notre-Dame, mercredi après-midi. Communauté diversifiée et tiraillée de toutes parts, c’était le temps d’oublier le brouhaha quotidien, les questions religieuses et politiques. L’Iran affrontait l’Espagne sur le gazon du Kazan Arena en Russie.

Cette marée verte, blanche et rougeâtre, bruyante, dansante et festive a montré les vraies couleurs iraniennes. Des gens de tous azimuts, unis sous un même drapeau, celui de la République islamique d’Iran. Le tout, dans un décor anglais alors que les murs du pub sont tapissés de maillots, de logos et de portraits de club anglais. Le « Mondial », c’est la réunion des cultures.

« Nous avons des visions politiques différentes, mais le soccer nous unit. L’instant de 90 minutes, il n’y a aucune politique, aucune allégeance religieuse. C’est la rencontre de beaucoup d’Iraniens qui forment une culture très spéciale en raison de l’histoire, la politique et la religion, a expliqué l’instigateur du rassemblement, Pouria Ansary, très satisfait de la réponse de ses camarades.

« C’est une superbe opportunité de montrer que nous sommes tous pareils. Nous pouvons célébrer comme les fans du Canadien ou n’importe quel fan de la NFL, a renchéri Arad Azarbar. La Coupe du monde démontre le côté humain des Iraniens. On aime festoyer. »

Cet aspect est trop souvent escamoté de nos jours. Les nouvelles en provenance de Téhéran sont rarement positives. Accord nucléaire, extrémisme et violence donnent de mauvaises images du peuple, selon les gens rencontrés.

Célébrations et nervosité

Agent immobilier œuvrant à Montréal, pas question pour Ansary de rater une seconde du second match de la phase de groupes. Le travail attendra. Comme ses centaines de compatriotes, il a sauté sur sa chaise plusieurs fois durant l’après-midi. À la 52e minute, les Iraniens ont célébré ce qu’il croyait être un but. Mais fausse alerte, le ballon a raté la cible de quelques pouces. Deux minutes plus tard, Diego Costa leur donnait le coup de jarnac en marquant l’unique but du match.

Les partisans ont célébré une deuxième fois 10 minutes plus tard. Encore là, fausse alerte en raison d’une situation de hors-jeu.

Ansary a gardé son sourire, comme la majorité des supporters qui continuaient de chanter et de taper sur le tambour jusqu’au sifflet final. On ne pouvait en dire autant de son compatriote et acolyte à l’organisation de l’évènement, Ali Shayan, déçu et frustré par la défaite de 1 à 0.

« Nous avons encore une chance, tout est possible, a souhaité Ansary alors que son équipe affrontera le Portugal lundi. Ce sera encore tout un défi. »

Rappelons qu’il y a une semaine, la politique s’est invitée dans ce rendez-vous sportif. Les joueurs iraniens ont été touchés par les sanctions économiques américaines dans l’accord nucléaire. L’équipementier Nike, pourtant fournisseur de longue date, a refusé de fournir les crampons aux joueurs iraniens.

Hausse des affaires

Pas de surprise au chapitre des ventes durant la totalité de la Coupe du monde au Pub Burgundy Lion. Fief des partisans de l’Angleterre, le pub diffuse tous les matchs de cet évènement planétaire. Mercredi, avec les Iraniens, les ventes ont augmenté de 60 % comparativement à un début d’après-midi régulier.

Mais quand l’Angleterre est sur le terrain, les ventes explosent de 100 %, peu importe l’heure de la journée. Dimanche matin, face au Panama, le Burgundy sera plein à craquer.

« En une heure le matin, nous ferons de meilleures ventes d’alcool qu’en une demi-journée régulière, a indiqué le gérant, Frédéric Gillet. Et si l’Angleterre joue bien et que le score est positif, la marge sera encore plus importante. Quand l’Angleterre va bien, le Burgundy va bien ! »

Peu importe le parcours du Three Lions en Russie, le pub sera occupé durant les rondes éliminatoires.