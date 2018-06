10 choses que vous ne saviez pas sur le Chevrolet Blazer

Chevrolet a pris beaucoup de monde par surprise en annonçant le retour du Blazer, hier soir. Mais connaissez-vous vraiment bien ce modèle?

Le Chevrolet Blazer a été sur le marché de la fin des années 60 jusqu’aux années 2000. Il ne fait aucun doute qu’il a marqué le paysage automobile de l’Amérique du Nord... et même d’ailleurs. Sa disparition a malheureusement coïncidé avec le ralentissement de la popularité des 4X4 purs et durs au profit des VUS.

Chevrolet K5 Blazer

Le tout premier Chevrolet Blazer a vu le jour en 1969. Son but était de concurrencer directement les Ford Bronco et International Harvester Scout.

GMC Jimmy

Le premier Chevrolet Blazer avait un jumeau. Le GMC Jimmy est arrivé peu de temps après sur le marché, soit en 1973.

Bitter Blazer

En 1976, le carrossier Bitter a redessiné un Blazer. Le projet est demeuré au stade du prototype. On dit de sa calandre qu’elle a été européanisée. Quant aux feux arrière, ils auraient été empruntés à l’Opel Admiral B.

Chevrolet Blazer Chalet

En 1977 et 1976, Chevrolet proposait une édition «Chalet» de son Blazer. Il se distingue notamment pas sa boîte-campeur ainsi que sa roue de secours fixée sur le pare-chocs avant.

Chevrolet Blazer XT-1 Concept 1987

En 1987, lors du Salon de l’automobile de Chicago, Chevrolet a dévoilé un prototype qui portait le nom suivant : Blazer XT-1 Concept. Son allure avait l’air on ne peut plus futuriste et il n’a jamais passé près d’être commercialisé.

Chevrolet Blazer ZR2 Shark

En 1999, Chevrolet a dévoilé le ZR2 Shark. Il s’agissait d’un retour aux sources pour le Blazer qui avait un toit à demi décapotable comme c’était le cas lors de la genèse du modèle.

Chevrolet Blazer Xtreme

Au tournant des 2000, Chevrolet a offert une édition Xtreme de son Blazer. Contrairement au S-10 Xtreme, le Blazer n’était offert qu’en version à deux portières. Aujourd’hui, ce modèle est relativement rare et il est de plus en plus recherché.

Chevrolet Blazer Wikipédia - Danitelias

Commercialisé au Brésil, le Blazer était disponible avec un moteur à quatre cylindres turbo diésel de 2,8 L.

Opel Blazer Wikipédia - Sabung.hamster

De la fin des années ’90 jusqu’au début des années 2000, le Chevrolet Blazer était commercialisé en Indonésie. Or, celui-ci était vendu sous la bannière Opel.

Chevrolet TrailBlazer SS

Le nom « Blazer » a été étiré et utilisé en Amérique du Nord jusqu’en 2009. Ce moment marque la fin de la vie du TrailBlazer. Ce modèle a débuté en tant qu’édition du Blazer avant de devenir un modèle à part entière. Une version SS a même été offerte.