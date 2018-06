ROUSSEAU, André



À Saint-Colomban, le jeudi 14 juin 2018, est décédé à l'âge de 54 ans, M. André Rousseau, fils de feu M. Léon Rousseau et de Mme Marie Rousseau, conjoint de Mme Monique Chapleau.Outre sa mère et sa conjointe, il laisse dans le deuil son beau-fils Mathieu (Mélanie), ses petits-fils Zachary et Mathis, son fidèle compagnon Jack, sa soeur Diane (Michel), son frère Jean (Micheline), ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairePRÉVOST, J0R 1T0le samedi 23 juin 2018 de 13h à 17h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 17h en la chapelle du complexe.