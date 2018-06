BENOIT, Cécile née Ruel



À Montréal, le mardi 19 juin 2018 est décédée, à l'âge de 93 ans, Cécile Ruel, épouse de feu Marcel Benoit.Elle laisse dans le deuil ses filles, Francine (Richard Gauthier), Monique (Claude Robert) et Diane (Serge Mantha), ses petits-enfants, Hugo, Karine Demers, Marc-Antoine Robert (Maude Noël Létourneau), ses arrière-petits-enfants ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le dimanche 24 juin 2018 de 14h à 17h et de 19h à 21h et le lundi dès 10h. Les funérailles seront célébrées le lundi 25 juin 2018 à 12h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier Mme Pauline Gagnon pour sa précieuse aide auprès de notre mère.