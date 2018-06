5 «road trips» pas compliqués pour votre fin de semaine de la St-Jean

Vous n’avez encore rien prévu pour le long week-end, mais vous avez le goût de sortir de chez vous?

Vous ne tenez pas vraiment à participer à un événement de la St-Jean cette année?

Vous ne pouvez pas vous permettre de beaucoup dépenser?

Ça tombe bien, on a de nouveaux road trips d’une journée pas chers et pas compliqués à vous proposer!

1. RIVIÈRE-ROUGE

À 2h15 de Montréal

Une publication partagée par cinematicroad (@cinematicroad) le 20 Août 2017 à 7 :01 PDT

Sortez votre maillot de bain, rassemblez vos ami(e)s et rendez-vous dans les Laurentides, dans le secteur de L’Annonciation, pour une mémorable descente en tube sur la rivière Rouge. Le camping Fou du roi offre la location de tubes pneumatiques et le service de navette. Vous pouvez faire autant de descentes que vous voulez et vous pouvez louer un tube spécialement pour votre glacière. PARTY!

À compter du 24 juin, départ chaque heure entre 11h et 18h, 20 $ par adulte et 8 $ pour le «tube à glacière».

Une publication partagée par Melodie Wronski (@melodieski) le 28 Août 2016 à 6 :23 PDT

2. SAINT-EUSTACHE (oui, oui)

À 45 minutes de Montréal

Une publication partagée par La Maison Lavande (@maisonlavande) le 14 Juil. 2016 à 12 :08 PDT

Découvrez le côté romantique de Saint-Eustache en allant flâner à la Maison Lavande. Attention: on ne vous promet pas que les champs de lavande seront complètement violets, mais ça s’annonce plutôt bien côté floraison si on se fie aux mises à jour de l'entreprise sur Instagram. Qu'il soit mauve un peu, beaucoup ou pas du tout, l’endroit sera paisible et beau. Vous pourrez admirer les champs et déguster une limonade ou un yogourt à la lavande au bistro.

Par la suite, c’est comme vous voulez, mais vous serez tout près de ce bon vieux Ciné-parc Saint-Eustache... À chacun ses élans romantiques!

Une publication partagée par Alexandra Virtosu🇷🇴🇨🇦 (@alexevirtosu_) le 16 Juin 2018 à 5 :32 PDT

3. RAWDON

À 1h15 de Montréal

Une publication partagée par JC ️ (@jc.emond) le 16 Juin 2018 à 1 :35 PDT

Envie de quelque chose de zen? Direction Rawdon et le parc des Chutes-Dorwin, le long de la rivière Ouareau. Cascade de 18 m, aires de pique-nique sous les pins, sentier de 3 km et belvédères vous y attendent.

Après la balade, étendez votre serviette à la plage municipale de Rawdon, ouverte jusqu’à 22h, ou bien offrez-vous une grande détente en forêt au spa La Source Bains Nordiques. L’accès aux bains est en rabais à 36 $ en soirée le week-end (28 $ la semaine).

Une publication partagée par Farah Ghilane (@fafouuuu23) le 4 Août 2016 à 11 :30 PDT

4. TROIS-RIVIÈRES

À 1h30 de Montréal

Une publication partagée par J u l i e 🌵🥂🌅 (@juegelinas_) le 25 Mai 2018 à 11 :12 PDT

Avez-vous déjà pris le temps de vous arrêter à Trois-Rivières? Eh bien, c’est le moment! Voici quoi faire: 1. Flâner dans le Vieux. 2. Admirer le fleuve et le pont Laviolette depuis le parc portuaire. 3. Manger et boire dans l’un des endroits suivants: le beer garden de la microbrasserie Le temps d’une pinte; le très instagrammable Sea Shack Au Bord du Lac; la terrasse à l’ambiance de chalet du resto-bar le Chack; sans oublier le tropical bar tiki de l’hôtel-motel Coconut.

Un conseil: remerciez chaleureusement votre chauffeur/se désigné/e une fois de retour à Montréal!

Une publication partagée par Stéphanie Forcier (@forcierstephanie) le 20 Juin 2018 à 1 :37 PDT

5. LE MONT CHAUVE

À 1h30 de Montréal

Une publication partagée par Mitchell Bedford (@beds98) le 4 Juin 2018 à 5 :00 PDT

Si vous avez besoin de bouger, pourquoi ne pas vous attaquer au mont Chauve dans le parc national du Mont-Orford? Au sommet (chauve!) de cette montagne de 600 m, vous aurez une belle vue sur le lac Stukely et le mont Orford. Le sentier fait 10,6 km et la randonne dure environ 4h.

Avant de vous lancer, pensez à faire une halte à l’abbaye Saint-Benoît-du-Lac pour vous acheter un pique-nique: les moines y fabriquent des cidres et des fromages.

Une publication partagée par Noémie (@pointantlenord) le 29 Sept. 2015 à 2 :28 PDT

