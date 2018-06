5 spectacles époustouflants pour vous initier au cirque cet été

En collaboration avec

Montréal, c’est la ville des bagels, des cônes orange, des festivals... et du cirque. La crème de la crème du milieu circassien de la métropole et du monde se réunit chaque année pour Montréal Complètement Cirque.

Cette célébration estivale des arts du cirque prend d’assaut la ville et présente des spectacles en salle carrément étonnants, des performances de rue stupéfiantes et une tonne d’activités plus rigolotes les unes que les autres.

Voici nos cinq suggestions de sorties à faire pour profiter à fond de Montréal Complètement Cirque!

Photo Tom Bouchet

Aller voir un spectacle tout neuf

Le collectif québécois Les 7 Doigts de la main nous épate encore avec SisterS, un conte de fées étrange raconté sur la musique de la regrettée Lhasa de Sela. Deux sœurs sont victimes d’un sortilège qui les condamne à vivre ensemble dans une forêt magique. Ce huis clos envoûtant nous promet des moments rigolos, des acrobaties aériennes et beaucoup d’amour fraternel.

Photo Sean Young

Se promener dans le Quartier des spectacles

Vous souhaitez vivre le festival à fond? Planifiez une soirée 100% cirque dans le Quartier des spectacles. Au Théâtre St-Denis 2, on présente Scotch & Soda, une création australienne inspirée des carnavals européens du siècle dernier. Six musiciens jazz et une tonne d’acrobates se renvoient la balle dans ce cabaret festif et survolté.

Photo Andrew Miller

Après le spectacle, on passe par la rue Saint-Denis, qui sera fermée au public : l'artère sera envahie par le cirque pendant toute la durée du festival. Profitez de performances circassiennes tout au long de la soirée ainsi que des fameuses Minutes complètement cirque, un spectacle déambulatoire de numéros fascinants... le tout gratuitement!

On termine la soirée un verre à la main aux Jardins Gamelin : Phénix, un spectacle en plein air, y sera présenté sur une scène à 360 degrés!

Photo Darcy Grant

S’ébahir devant des prouesses acrobatiques

Backbone est une création australienne (encore eux!) qui risque de vous faire pousser des « Oh! » et des « Ah! ». Sa troupe d’acrobates déjantés défie la gravité et les limites du corps humain avec des numéros énergiques et incroyablement charmants.

Photo Ishka Michocka

Rencontrer les Argentins les plus drôles de la planète

Depuis déjà dix ans, l’hilarant Un Poyo Rojo joue à guichets fermés sur les planches de l’Argentine. Et quelle chance pour nous : cet été, le spectacle débarque dans le Vieux-Montréal! Un duo de danseurs-acrobates clownesques se plient en quatre (ou presque) pour nous faire rire. Dans un jeu de séduction rempli de kitsch et de gags physiques, les Argentins s’affairent à conquérir le cœur de l’autre... et celui du public.

Photo Vasil Tasevski

Aller voir des gens se casser la gueule

Chute! porte bien son nom. Ce spectacle français met en vedette un duo de casse-cou qui explore avec moult détermination le concept de la chute. Les artistes se lancent par terre, se font voler dans les airs, tout ça autour d’un public assis en cercle autour du plancher qui fait office de scène. Comme un saut en parachute, mais plus sécuritaire.

Véritable catalyseur de talents, la TOHU contribue à positionner Montréal comme capitale internationale des arts du cirque. En plus de mettre de l’avant les artistes de cirque québécois, elle propose une vitrine sur les arts circassiens du monde entier.