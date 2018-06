À la conquête de nouveaux marchés

Faire plus petit afin de voir plus grand, telle est la stratégie adoptée par le Cirque du Soleil avec la création de Bazzar, un spectacle de tournée conçu pour conquérir de nouveaux marchés, à l’international.

C’est à Mumbai, en Inde, que cette production présentée dans un chapiteau de plus petite taille (1500 sièges au lieu des 2500 habituels) verra le jour en novembre. Bien que la compagnie ait visité une soixantaine de pays depuis sa mise en place, il y a 34 ans, elle ne s’est encore jamais rendue dans cette partie du monde.

« Il y a quelques années, nous avons commencé à nous intéresser à ce marché et à nous demander de quelle façon nous pourrions y amener les spectacles du Cirque du Soleil, a-t-il ajouté. Nous devions considérer le manque d’infrastructures par rapport aux standards auxquels nous sommes habitués dans d’autres parties du monde, mais également le fait qu’une grande partie de la population ne pouvait tout simplement pas se permettre d’assister à l’un de nos spectacles. »

En plus de l’Inde, ses créateurs aspirent également à le faire voyager dans certains pays d’Afrique du Nord et d’Afrique de l’Ouest, en Afrique du Sud, ainsi que dans les îles grecques.

Mise en scène par Susan Gaudreau (Cirque du Soleil at Sea), cette nouvelle production misera sur des « éléments clés » qui ont fait le succès et la renommée du Cirque du Soleil au fil du temps, soit la musique live, l’originalité de ses personnages et la virtuosité acrobatique.