Agenda du week-end

La fête nationale en ville

Samedi, dès 13 h, à la place des Festivals, on pourra voir la répétition générale du spectacle de la soirée. À 19 h 30, on dansera au son de la musique traditionnelle avec le groupe Le Vent du Nord. À 21 h, le grand spectacle sera animé par Guillaume Lemay-Thivierge qui sera entouré de Claude Dubois, Michel Rivard, Brigitte Boisjoli, Vincent Vallières, Marie-Josée Lord, Klô Pelgag, Le Vent du Nord, Jean-Marc Couture, Martha Wainwright, Kim Richardson et Seba et Horg.

Le défilé du 24

Dimanche, c’est la soirée du grand défilé « La rencontre des vents ». Rendez-vous à 18 h, à la place des Festivals, pour entendre Les Poules à Colins, Comté de Clare et le Diable à cinq. À 21 h 15, le défilé Le Suroît partira des rues Peel et De Maisonneuve pour se rendre à la place des Festivals, tandis que le défilé Le Nordet partira des rues Saint-Denis et De Maisonneuve pour se rendre aussi à la place des Festivals. Le point de rencontre aura lieu à 22 h 30 et on dansera jusqu’à minuit.

La fête nationale à Laval

Dimanche, au Centre de la nature de Laval, la fête commencera à 10 h. À 21 h, Daniel Bélanger, Diane Dufresne, Vincent Vallières, Klô Pelgag, Émile Bilodeau, Random Recipe, Marc Déry, France D’Amour, Antoine Corriveau, Beyries, Afrikana Soul Sister, Matiu, Kim Thúy et NEEV nous offriront un grand spectacle. Ils seront accompagnés par le Chœur des petits chanteurs de Laval.

Dans tous les quartiers

Vous êtes plutôt « local » et souhaitez fêter en famille ? Ça tombe bien puisque 100 fêtes sont organisées dans les parcs de Montréal et de Laval, ainsi que dans tout le Québec. Dans le Sud-Ouest, rue Notre-Dame, samedi, dès 10 h, ce sera la foire commerciale, à 15 h, Maria Cannelloni, à 17 h, Damien Robitaille. Ça continuera toute la soirée jusqu’à Mononc’Serge à 23 h 30. Dans Villeray, samedi, au parc Jarry, il y aura plusieurs activités pour la famille, et, à 22 h, Loco Locass sera en spectacle dans le stade. À Lachine, dimanche, dans le parc Saint-Louis, le groupe Mordicus sera en spectacle à 20 h, Alex Nevsky à 21 h 30. Pour savoir ce qui se passe dans votre quartier, consultez le site à l’onglet « découvrir la programmation ».