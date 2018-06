Bière et steak

Parmi les plaisirs simples de l’été, boire une bonne bière en cuisant et en dégustant la meilleure coupe du boucher trône au sommet de la hiérarchie pour bien des adeptes du propane et du charbon. En fonction des accompagnements et des sauces, de nombreux accords peuvent améliorer l’expérience.

Voici quatre bières satisfaisantes avec une bonne pièce de bœuf sur le gril :

Fumée Sans Feu avec une viande cuite sur charbon de bois Photo courtoisie

Lagabière, à Saint-Jean-Sur-Richelieu

Le nez : Fumée, viande, pain grillé

En bouche : Bien céréalière et grillée, dominée par la fumée, mais avec des sucres adoucissants en finale

En quoi est-ce une bonne bière pour le steak ? La cuisson sur charbon de bois confère à la viande des notes boisées de fumée. Ces mêmes notes se retrouvent dans la bière, dont une portion des céréales ont aussi été exposées à de la fumée. Il en résulte un accord de résonance sur le thème de la fumaison.

Gros Mollet avec une viande à la sauce poivrée ou BBQ Photo courtoisie

Microbrasserie du Lac Saint-Jean, à Saint-Gédéon

Le nez : Fruits foncés, épices, alcool, caramel

En bouche : Caramel, bulleuse, fruits rouges, prune

En quoi est-ce une bonne bière pour le steak ? Ses angles caramélisés s’apparentent à l’effet de cuisson tandis que ses intonations épicées agissent comme assaisonnement supplémentaire pour la viande. Finalement, ses bulles vigoureuses nettoient le palais entre les bouchées saturées de gras et de sucre.

Jukebox Classique avec un tartare de filet de bœuf relevé Photo courtoisie

Jukebox, à Montréal

Le nez : Agrumes, fleurs

En bouche : Floral, citrique, amertume agréable

En quoi est-ce une bonne bière pour le tartare ? Les dominantes d’un tartare bien relevé seront souvent du côté du piment, de la moutarde et de l’oignon. Une bière houblonnée sans excès relève avec brio le défi d’ajouter une touche fruitée appropriée tout en ne se laissant pas dominer par le piquant.

Porter Iroquois avec un steak grillé à feu vif Photo courtoisie

Sutton Brouërie, à Sutton

Le nez : Chocolat, noisette, conifère

En bouche : Grain rôti, chocolat noir, agrumes et pin

En quoi est-ce une bonne bière pour le steak ? Les dominantes rôties de la bière apprécieront les savoureuses marques de cuisson de l’extérieur de la pièce de viande. Les bières foncées sont généralement des valeurs sûres pour accompagner une viande cuite sur le gril.

Le saviez-vous ?

La cuisson d’une pièce de viande est tout aussi importante que ses accompagnements quand il est question d’un accord. Une pièce cuite à feu vif aura tendance à développer davantage de saveurs grillées qui s’acoquineront facilement des bières plus foncées, dont les céréales ont aussi subi une forme de cuisson semblable.

► David Lévesque Gendron et Martin Thibault sont les auteurs de Les paradis de la bière blanche (Druide, 2017) et Les saveurs gastronomiques de la bière (Druide, 2013), sacré meilleur livre sur la bière aux Gourmand Awards, gagnant du premier prix littéraire Mondial de la Bière, gagnant d’une médaille d’or au concours des livres culinaires canadiens de Taste Canada et finaliste pour le prix Marcel-Couture. Martin chapeaute aussi la gamme Les Coureurs des Boires, produite chez Oshlag.