Centracondos: une nouvelle tour d’habitation voisine du Centre Bell

MONTRÉAL – Un nouveau gratte-ciel résidentiel de 45 étages s’ajoutera d’ici 2022 dans le paysage du centre-ville de Montréal, voisin du Centre Bell et de la station de métro Lucien-L’Allier.

Le projet immobilier Centracondos 1000 de la Montagne, quatrième et plus importante phase proposée par le même promoteur dans le même secteur, disposera de 680 unités de petite et moyenne tailles afin de séduire notamment les premiers acheteurs ainsi que les jeunes professionnels qui voudront sans doute profiter des nombreux espaces communs et autres attraits de la tour.

Avec un prix de départ de 242 000 $ pour un studio, le groupe Centracondos en a en effet voulu permettre à toutes les bourses de goûter à l’effervescence du centre-ville, tout en concevant un immeuble signature. La proximité des universités McGill et Concordia, de même que l’École de technologie supérieure (ÉTS) pourrait aussi attirer des étudiants dont les parents souhaitent investir pour loger leur progéniture.

Ainsi, la plus petite unité comptera 396 pieds carrés, puis les autres feront respectivement 454 pieds carrés pour un studio), puis 513, 539 et 620 pieds carrés pour une chambre ainsi que 670 et 1140 pieds carrés pour deux chambres.

L’immeuble nécessitant des investissements de 300 millions $ comptera deux entrées, à la fois pour les piétons et les véhicules, du côté des rues de la Montagne et Lucien-L’Allier. Un lobby de deux étages sera aménagé et, surtout, de nombreux attraits comme une piscine, un spa & un hammam intérieur, une salle d’exercice, une salle de jeux comprenant notamment du baby-foot, une salle de projection, une salle communautaire et un centre de conférence.

Une terrasse et des jardins sur le toit viendront compléter l’univers des futurs résidents.

Services à la carte

Un service de conciergerie et de sécurité offert jour et nuit ainsi que des services à la carte s’ajouteront aux propositions de l’immeuble, notamment un service d’entretien ménager, de livraison de journal à la porte, de nettoyeur, d’entretien préventif annuel et de gestion de la propriété.

«Parmi les nombreux avantages, il y a d’abord la proximité de la station de métro Lucien-L’Allier et de la gare Lucien-L’Allier du train de banlieue à quelques mètres, la présence d’un Provigo et de plusieurs restaurants, les universités, hôpitaux, le Centre Bell, etc. Alors nous sommes très bien situés», a résumé le courtier immobilier Fouad El-Dick de Centracondos.

Les promoteurs amorceront l’excavation du site en septembre 2019, si 50 % des condos sont alors vendus. Si cet échéancier est respecté, la tour pourrait être livrée dès septembre 2022 et les propriétaires des unités des étages inférieurs pourraient alors aménager.

Soulignons que le promoteur souhaitait au départ ériger deux tours côte à côte, ce qui a été rejeté par l’arrondissement de Ville-Marie pour «éviter un effet de corridor au pied de la tour des Canadiens, située de l’autre côté de la rue», peut-on lire dans un sommaire décisionnel, qui fait également état que la tour restante a gagné une quinzaine de mètres de hauteur.

Le design a par ailleurs dû être modifié à la demande des autorités afin qu’il soit «davantage en harmonie avec le caractère «centre des affaires» de cette partie du centre-ville», écrit-on dans le même document.