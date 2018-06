Comment chercher un emploi autrement

Véronique Demers - 37e AVENUE

En 2018, il faut user d’un peu de créativité et de débrouillardise pour trouver un emploi satisfaisant. Et changer aussi de perspective sur la manière de chercher. Il y a de moins en moins de postes permanents à long terme. Il est donc important de maintenir à jour ses compétences et son réseau de contacts. Voici quelques pistes pour chercher un emploi :

* Les groupes Facebook : chercher selon notre domaine de compétences, et s’il n’en existe pas, en créer un ! Penser à prendre le temps de faire des interventions sur ce groupe, où l’on pourra se bâtir une certaine crédibilité.

* Être un créateur de solutions, c’est-à-dire de créer son poste de rêve en proposant ses services pour répondre aux besoins d’une entreprise. Il s’agit de bien se renseigner et ensuite de passer à l’action en envoyant son « pitch » à l’employeur potentiel.

* Les petites entreprises regorgent de possibilités, mais ne les affichent pas toujours, soit par manque de temps, de budget ou pour une raison stratégique. Il s’agit d’envoyer une offre spontanée !

* Fréquenter un espace de coworking peut être une manière intéressante de croiser d’autres travailleurs, et d’entendre parler d’un emploi pouvant nous convenir...