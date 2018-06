Craintes terroristes : l’étudiant de Concordia coupable

L’étudiant de Concordia qui avait lancé une fausse alerte à la bombe le jour où il devait passer un examen vient d’être déclaré coupable de craintes terroristes et risque maintenant cinq ans de pénitencier.

« Je m’excuse pour tout ce qui s’est passé, si j’avais la chance de reculer en arrière et tout effacer, je le ferais », a déclaré Hisham Saadi, juste après le verdict.

La tête légèrement baissée et l’air calme, l’accusé de 48 ans n’a pas bronché lorsque la juge Mélanie Hébert l’a déclaré coupable pour son crime qui a causé toute une commotion à l’université Concordia, le 1er mars 2017.

Ce jour-là, Saadi avait envoyé des lettres inquiétantes à l’université et différents médias prévenant de potentielles attaques sur le campus.

« On va faire EXPLOSER quotidiennement de petits engins artisanaux amateurs [...] où les musulmans passent leur temps », indiquait la lettre signée au nom du Council of conservative citizens of Canada.

La lettre, à connotation raciste envers les musulmans alors que Saadi pratique lui-même cette religion, se plaignait des espaces de prières à l’université.

Mis au courant de la missive, la police a rapidement évacué plusieurs pavillons avant d’envoyer plusieurs équipes spécialisées, dont des maîtres-chiens. L’examen de Saadi avait été annulé.

« Il fallait que je révise le matin, oui j’étais prêt », a toutefois expliqué Saadi aux policiers, à la suite de son arrestation quelques heures plus tard.

Dès le début du procès, Saadi avait fait plusieurs admissions, rendant impossible son acquittement total. À défaut de présenter de défense, son avocate Caroline Braun a plaidé que son client ne pouvait pas être déclaré coupable de tous les chefs d’accusation.

Elle a obtenu gain de cause puisque la juge a ordonné l’arrêt conditionnel sur les accusations de méfait et de menaces, puisque ces chefs sont devenus redondants à partir du moment où Saadi a été reconnu coupable de craintes terroristes.

Saadi reviendra à la cour en septembre pour les plaidoiries sur la peine à lui imposer.