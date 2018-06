Derrière les Bleus depuis des lunes

Il a coulé beaucoup d’eau sous les ponts dans le camp français depuis 1998. Après des éditions pénibles, les Bleus sont de retour dans les bonnes grâces de leurs partisans.

Jeudi, au bar L’Barouf, sur la rue Saint-Denis, ils étaient derrière les champions du monde 1998. Dans un restaurant bondé de Français, de Québécois et aussi de Péruviens, les partisans du coq gaulois ont poussé un soupir de soulagement dans la victoire de 1 à 0 sur le Pérou. Ils sont qualifiés pour la phase éliminatoire.

Ce n’était pas sexy, mais c’était efficace alors que plusieurs partisans ont retenu leur souffle jusqu’à la toute fin puisque les Péruviens ont attaqué durant toute la deuxième demie.

« Le Pérou nous a fait peur, très peur. On a eu chaud en deuxième demie, car il nous a surpassés », a souligné Jean-Michel Gélinas qui a souvent imploré les saints du ciel pour que son équipe tienne le coup.

« Ce n’était pas convaincant. Au prochain match, il faudra jouer avec plus de rage. Nous sommes passés et maintenant, nous sommes en phase éliminatoire, c’est ce qu’il fallait », a précisé Iannick Boucher, un Québécois au cœur bleu depuis l’été 1998. Jeudi, c’est lui qui entonnait les chants dans le resto.

Depuis la conquête de 1998 chez eux, les Français ont connu plus de bas que de hauts sur la scène de la Coupe du monde. Il n’y a qu’à penser à l’édition 2002 où la sélection nationale est rentrée d’Asie sans victoire et surtout, sans but !

Coup de boule

Quatre ans plus tard, les Bleus s’étaient rendus à la finale face à l’Italie en éliminant de leur route l’Espagne, le Brésil et le Portugal. Coup de théâtre vers la fin du match : le fameux « coup de boule » de la star Zinedine Zidane. La France tombe en tirs de barrage.

« C’était d’une tristesse. C’est un match qu’on aurait dû gagner. Ça fait du bien que l’Italie ne soit pas du Mondial cette année. J’adore haïr les Italiens », a fait savoir Alain Mayer, grand fan du coq gaulois qui n’a rien raté de l’action depuis des lunes, encore amer de ce célèbre épisode ayant entaché la carrière du milieu offensif. Qu’importe, il croit que Zidane sera le prochain sélectionneur de l’équipe de France après Didier Deschamps.

Des souvenirs

Et que dire du fiasco de 2010 en Afrique du Sud alors que Nicolas Anelka avait tenu des propos injurieux envers l’entraîneur Raymond Domenech. Les Bleus avaient ensuite fait la grève à l’entraînement.

Aujourd’hui âgé de 65 ans, Mayer n’a jamais cessé d’aimer son équipe, lui qui a connu l’époque de Michel Platini, meneur de jeu emblématique dans les années 1970 et 1980 qui figure toujours parmi les meilleurs buteurs de l’histoire de l’équipe nationale.

Mais sans contredit, son plus grand moment, c’est la conquête de 1998 alors qu’il l’avait célébrée dans le vieux L’Barouf. L’homme de Nancy, ville située dans l’est de l’Hexagone, avait dévalé sur Saint-Denis pour faire une entrée remarquée dans le Festival des Francofolies avec des centaines de compatriotes et de Brésiliens alors battus 3 à 0.

Quand il regarde l’édition 2018, Mayer se dit qu’il pourrait possiblement célébrer une autre fois. Sinon, la fête attendra quatre ans, car l’avenir de la sélection française est plus rose que le passé.