Des vêtements, chaussures et maillots à moins de 5$ à cette vente d'entrepôt Ardène

La vente annuelle du magasin de mode Ardène fait officiellement son retour du 4 au 29 juillet prochains et les amateurs de rabais sont déjà TRÈS emballés.

À LIRE AUSSI : Kendall et Kylie Jenner lancent une collection vraiment abordable en collaboration avec Ardène

Une publication partagée par Ardene (@ardene) le 22 Mai 2018 à 3 :26 PDT

Cette année encore, les rabais s’annoncent prometteurs : entre 1$ et 5$ pour plusieurs vêtements, incluant des bottes, des manteaux, des chaussures, des maillots de bain et bien, bien plus.

Une publication partagée par Ardene (@ardene) le 1 Juin 2018 à 7 :00 PDT

Si on se fie à l’an dernier, les items sont disposés dans d’immenses boîtes de carton où vous devez fouiller pour dénicher les meilleures aubaines. Les nombreuses boîtes sont dispersées dans un entrepôt de 80 000 pi2 situé à Saint-Laurent.

Vente Ardène en 2017 - via Facebook

Vente Ardène en 2017 - via Facebook

À des prix aussi bas, difficile de se plaindre!

via Facebook

Tenez-vous-le pour dit, la vente attire de nombreuses personnes. Il faut donc se préparer à attendre un peu en ligne pour entrer, et pour payer. À nous les aubaines!

La fameuse vente d'entrepôt Ardène

Du 4 au 29 juillet 2018

300 Avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4N 3K4

SOURCE : Narcity Québec