Difficultés financières pour le Rockfest

MONTEBELLO | Cinq jours après la clôture de sa 13e édition qui a attiré près de 200 000 festivaliers, le Montebello Rockfest a signifié jeudi son intention de recourir aux dispositions de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

Les dirigeants du festival ont indiqué, dans un court communiqué, que cette décision a été «prise dans le but de permettre au populaire festival de restructurer ses activités pour assurer sa pérennité».

Selon les organisateurs, «les efforts sont dorénavant mis à restructurer l'événement, intéresser de nouveaux investisseurs et maintenir les bonnes relations avec les groupes de musique».

«Nous y croyons et nous sommes déterminés à produire le festival encore longtemps et nous en prenons l'engagement envers tous les festivaliers, les artisans associés au Montebello Rockfest et les artistes», a dit le fondateur du Rockfest, Alex Martel.

Rappelons qu’un homme de 25 ans est mort d’une possible surdose de drogue durant la dernière édition, qui se tenait du 14 au 16 juin.