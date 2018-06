THERRIEN (née Laperrière)

Marie-Paule



En toute sérénité et entourée des siens, ce jeudi 14 juin 2018, est décédée Dame Marie-Paule THERRIEN (Laperrière), épouse de feu Monsieur Pierre-Paul THERRIEN.Prédécédée par son fils Jean-Pierre, elle laisse dans le deuil ses deux filles, Nicole (Dr Guy Forget) et Lise (Gaétan Julien), ses petits-enfants Christian (Kathleen), Isabelle (Tony), Éric (Manon), Mélanie (Bruno) et Viviane (Jonathan), ses arrière-petits-enfants, ses soeurs, Janine (feu Luc A. Prud'homme), Gisèle (feu Raymond Fournier) et sa belle-soeur Simone (feu Albert Laperrière) ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis(es).La famille recevra les condoléances le lundi 25 juin 2018 de 13 heures à 17 heures et de 19 heures à 21 heures, ainsi que le mardi 26 juin 2018 dès 10 heures 30 à 12 heures 30.Les funérailles seront célébrées le mardi 26 juin 2018 à 13 heures à l'église Sainte-Famille, 560 boul. Marie-Victorin, Boucherville et de là au MAUSOLÉE ALFRED DALLAIRE MEMORIA situé au: 2159 boul. St-Martin Est à Laval.Pour honorer sa mémoire, un don à la FONDATION EN COEUR du "Montreal Children's Hospital" serait apprécié en la mémoire de Marie-Paule THERRIEN.