Inutile de crier

« C’est moi qui fais ou c’est moi qui fait ? » demande L. Castonguay. Le verbe s’accorde avec son sujet. Exemples : C’est moi qui vais à Toronto. C’est lui qui vous connaît le mieux. C’est vous qui irez à Kangiqsualujjuaq. C’est nous qui avons l’avantage du terrain. Mais quand l’antécédent est un attribut qui se rapporte à un pronom personnel de la première ou de la deuxième personne, l’accord se fait généralement avec cet attribut quand il est précédé d’un article défini ou d’un adjectif démonstratif. Exemple. : « Vous êtes les contribuables qui étaient opposés à la réélection du maire » (on dira très rarement « vous êtes les contribuables qui étiez opposés à la réélection du maire »). Quand la proposition grammaticale dont dépendent les subordonnées est négative ou interrogative, on écrira, par exemple : « Nous ne sommes pas ceux qui ont crié le plus fort » (et non « nous ne sommes pas ceux qui avons crié le plus fort »).