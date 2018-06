Irrésistible nostalgie

À mi-chemin entre les univers de Dreamgirls et Jersey Boys, le spectacle Motown : The Musical invite les spectateurs dans les coulisses du célèbre label américain ayant lancé les carrières de Diana Ross, Michael Jackson et Marvin Gaye. Notre verdict ? Une réussite totale. On ressort de la comédie musicale un sourire fermement accroché aux lèvres et la tête emplie de mélodies accrocheuses, indémodables et tout simplement irrésistibles.

Ain’t No Mountain High Enough, Baby Love, Cruisin’, What’s Going On, ABC, My Girl... la liste des titres offerts dans Motown: The Musical est impressionnante. Si bien que s’attaquer à quelques-uns de ces titres jugés intouchables par certains aurait pu rebuter certains producteurs. Mais pas ceux de Motown : The Musical. Ils ont sélectionné les hits les plus marquants de la célèbre étiquette, devenus aujourd’hui des classiques indémodables, pour relater la création du label par Berry Gordy.

Il faut dire qu’ils avaient toutes les raisons d’avoir confiance, avec le talent des interprètes de leur troupe. Car les quelque 30 artistes qui évoluent sur scène sont pratiquement irréprochables. Les chorégraphies, sans être particulièrement élaborées, sont exécutées avec une adresse et une précision impeccables.

De belles voix

Mais c’est surtout sur le plan vocal que Motown : The Musical épate le plus.

À ce chapitre, Kenneth Mosley nous aura particulièrement marqués dans la peau de Berry Gordy. Franchement touchant avec, entre autres, la pièce To Be Loved, il s’avère tout aussi efficace dans les scènes dramatiques. Défendant le rôle du fondateur du label Motown, il porte le spectacle entier sur ses épaules, tâche dont il s’acquitte­­­ exceptionnellement bien.

Mais la star de Motown : The Musical, la vraie, c’est Trenyce. La chanteuse américaine, dont certains se souviendront du passage à la deuxième saison d’American Idol, incarne à la perfection une Diana Ross candide, naïve, mais surtout particulièrement en voix. Après avoir eu un aperçu de l’étendue de son talent, on espère avoir l’occasion de la revoir sur les planches de la métropole à l’avenir.

Mais le plus beau dans tout ça ? Bien qu’on voie évoluer sous nos yeux les personnages de Diana Ross, Stevie Wonder, Michael Jackson et compagnie, leurs interprètes ne donnent jamais dans l’imitation. Certes, les looks ainsi que plusieurs mimiques ou tics vocaux sont empruntés aux interprètes originaux, mais jamais ils ne tentent de devenir des copies conformes des légendes de Motown. Voilà qui leur permet de se tenir loin, bien loin même, des caricatures qu’on redoutait.

Au service de l’histoire

Certains reprocheront à Motown : The Musical de rendre sa trame narrative par moments bien secondaire au profit des hits servis sur scène. Ce qui n’est, finalement, pas une si mauvaise chose dans une ville comme Montréal.

Puisque le spectacle est présenté en anglais seulement, ceux qui maîtrisent la langue de Shakespeare prendront goût à découvrir les coulisses de l’industrie musicale de l’époque. En revanche, les francophones moins fluents dans la langue du spectacle pourront quant à eux apprécier tous ces succès qu’ils connaissent déjà par cœur, sans avoir l’impression de passer à côté du propos principal du spectacle.

Bref, tout le monde y gagne.

Le spectacle Motown The Musical est présenté jusqu’à dimanche à la Place des arts.