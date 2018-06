Le combat Jean Pascal-Steve Bossé reporté au 20 juillet

Le Groupe Yvon Michel (GYM) a confirmé jeudi que le duel opposant Jean Pascal à Steve Bossé aura lieu le 20 juillet à la Place Bell de Laval, et non le 29 juin comme annoncé antérieurement.

Par ailleurs, l’organisation a précisé qu’elle comptera sur le propriétaire du Beachclub, Olivier Primeau, pour l’aider à promouvoir l’événement. Celui-ci doit expliquer les motifs de sa décision lors du point de presse prévu lundi à Saint-Jean-sur-Richelieu.

«Ça faisait déjà un bout que nous discutions de la possibilité de créer une association d’affaires avec le populaire influenceur Olivier Primeau qui est un grand partisan de boxe. Finalement, lundi soir dernier, nous avons convenu que c’était l’occasion idéale de faire un essai», a pour sa part mentionné dans un communiqué le président de GYM, Yvon Michel.

«La seule exigence majeure de la part de nos nouveaux partenaires, de façon à permettre d’appliquer une nouvelle stratégie efficace de publicité et de marketing, fut de repousser l’événement Fighter Suprême de quelques semaines. Cette décision fut prise en collaboration avec les équipes de Jean Pascal et de Steve Bossé. Il s’agit d’une décision stratégique d’affaires qui va permettre d’optimiser les ventes et assurer un franc succès de l’événement, a-t-il ajouté. Cette décision fut approuvée par evenko pour la Place Bell et Michel Hamelin de la RACJ [la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec].»

Pascal (32-5-1, 19 K.-O.) n’a pas boxé depuis sa victoire par K.-O. technique au sixième round contre Ahmed Elbiali en décembre 2017. Bossé (1-0-0, 1 K.-O.) a remporté son premier affrontement en boxe professionnelle en défaisant Julio Cuellar Cabrera par K.-O. au deuxième assaut le 15 février.