Le marché caché de l’emploi : un monde de possibilités

Véronique Demers - 37e AVENUE

Comme la pointe de l’iceberg, les postes affichés ne représentent qu’une infime portion de l’ensemble des postes à pourvoir. Il existe un marché de l’emploi « caché ». Comment s’attaquer à ce monde de possibilités, en allant au-delà de notre réseau de contacts et des traditionnels 5 à 7 ?

« Il ne faut surtout pas se contenter d’envoyer son CV en ligne, dit Julie Gouin, conseillère en orientation. C’est très facile pour l’employeur d’afficher un poste ; ça l’est tout autant pour le candidat d’envoyer son CV. Ce qu’on veut avant tout, c’est sortir du lot... »

Créateur de solutions

Les offres d’emploi qui ne sont pas affichées peuvent concerner des postes stratégiques, où des chasseurs de têtes s’assureront de trouver la perle rare. Il est possible que l’entreprise ne veuille pas non plus faire de vagues.

« Une autre raison qui explique que les postes ne sont pas affichés est que les entreprises n’ont tout simplement pas le temps de le faire ! » fait remarquer Mme Gouin.

Groupes sur Facebook

Selon Julie Gouin, Facebook demeure le grand champion en ce qui concerne la recherche de ces emplois cachés. Il existe des groupes Facebook regroupant des professionnels de divers domaines. Et si aucun groupe ne correspond à votre spécialité, pourquoi ne pas le créer ?

« La plupart des groupes sur Facebook sont actifs. Les interventions que l’on a peuvent être une manière d’établir notre crédibilité. Les gens s’entraident. Il y a également des groupes LinkedIn, mais ça peut parfois glisser vers l’autopromotion... », estime la conseillère en orientation.