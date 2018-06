Le PQ pourfend le plan de décongestion de la CAQ

WENDAKE | En plus de faire un pied de nez aux Montréalais qui ont voté pour le projet de ligne rose, le plan de décongestion «très électoraliste» de la Coalition avenir Québec ne vise qu’à plaire aux électeurs du 450, déplore le Parti québécois.

«Faire pire, faire moins, c’est un peu ce qu’on retient du plan de décongestion de la CAQ», a commenté le porte-parole péquiste en matière de transports, Martin Ouellet.

«On n’a pas d’objectif de réduction du nombre de véhicules, on n’a pas de réduction du nombre de gaz à effet de serre, on n’a malheureusement aucun cadre financier, on n’a pas d’échéancier», a ajouté le député péquiste de René-Lévesque, en marge du caucus de l’aile parlementaire péquiste, dans la réserve indienne de Wendake, dans la région de Québec.

Au plan de décongestion de la CAQ, qui prévoit notamment de mettre une croix sur le projet de ligne rose de la mairesse Plante et de prolonger le REM vers les banlieues au nord et au sud de Montréal, le PQ préfère son «grand déblocage», qui propose de réorienter les 7 G$ du REM dans 21 projets qui permettraient de diminuer le nombre de véhicules de 10 % dans la région de Montréal.

«On voit que la CAQ reproduit l’erreur libérale de prolonger le REM à coup de milliards encore une fois», a dit M. Ouellet.

Avec un Plan québécois des infrastructures (PQI) se chiffrant déjà à 100 G$, le PQ se demande où la CAQ prendrait les 10 G$ nécessaires à la réalisation de son plan, sans sacrifier des projets d’écoles ou d’hôpitaux.