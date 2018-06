Le Saint des seins

Scandale à Ottawa! La ministre Karina Gould a osé montrer un sein en pleine Chambre des communes. L’instant, capté sur le vif, en a fait réagir plus d’un depuis mercredi.

Pourtant, la jeune ministre de 30 ans avait une excellente raison de se déshabiller en plein milieu de la journée, dans l’enceinte du parlement.

Son fils avait faim.

Cachez ce sein que je ne saurais voir

Tout à fait normal pour certains, déplacé pour d’autres, les réactions ont été aussi nombreuses que vives.

Pourtant, on aurait dû s’y attendre. La ministre Gould n’en est pas à son premier comportement inusité. En effet, elle est la première membre d’un conseil des ministres à accoucher en cours de mandat.

Quand l’image sur laquelle on la voit nourrir son fils Oliver pendant les travaux parlementaires a fait surface sur Twitter, la ministre a répondu, du tac au tac : « Pas de honte à allaiter, bébé doit manger et moi je dois voter » . Le dossier aurait dû être clos. Mais non.

Qu’est-ce qu’on lui reproche, au fait ?

Parmi les commentaires, on trouve certains qui considèrent que son comportement n’a pas sa place dans un endroit sérieux.

Ah oui ? Mais qu’est-ce qui n’est pas sérieux dans le fait de nourrir un bébé de 3 mois ?

On lui reproche aussi d’avoir délibérément choisi de nourrir son fils en chambre pour susciter un débat.

Ah bon ? Et puis ? Est-ce que les conversations à propos du droit des femmes d’allaiter sont inutiles ou à proscrire ?

Une internaute ( @mistammy sur Twitter ) mentionne aussi que les contribuables la paient pour qu’elle fasse son travail, pas pour allaiter.

Hey boy ! Comme si le fait de donner le sien empêchait une femme d’écouter les arguments de ses collègues et de participer à un vote au Parlement. Comme on dit chez nous, on peut marcher et mâcher de la gomme en même temps !

Par ailleurs, @mistammy semble penser qu’un ministre peut se faire remplacer par n’importe qui. Sait-elle au moins que les élus d’ont pas droit au congé parental ?

Enfin, cette même @mistammy (comme plusieurs autres internautes) insiste sur le fait qu’allaiter est un geste privé et que madame Gould devrait se retirer pour le faire. Et vous ? Vous retirez-vous pour manger en cachette ? Parce que c’est tout simplement de cela qu’il est question ici.

Celles et ceux qui se scandalisent de voir une femme qui allaite devraient sérieusement se questionner sur leur malaise.

Si notre société est devenue si hypersexualisée qu’on n’arrive plus à distinguer le caractère utilitaire des seins de leur caractère érotisant, c’est celui qui regarde qu’on devrait juger, pas celle qui se montre.