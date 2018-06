Les 10 meilleures universités au monde pour un MBA

Après un bac et quelques années d’expérience professionnelle, beaucoup de jeunes travailleurs souhaitent compléter leur formation par un MBA.

Voici une liste des meilleurs MBA au monde selon le site TopMBA. Ce classement s’établit sur cinq grands critères : l’employabilité, les alumni, le retour sur investissement, la qualité intellectuelle et la diversité.

1) Harvard (États-Unis)

Cette première position n’est évidemment pas une surprise. La mythique Harvard Business School de Boston offre les meilleures infrastructures et l’encadrement adéquat à ses étudiants.

En allant là pour votre MBA, vous payez plus de 170 000 dollars américains, mais vous êtes assuré à plus de 90% d’avoir une job dans les trois mois après votre graduation et le salaire moyen est de 177 541 dollars après trois ans.

Ça vaut le coût. Pour y accéder, il vous faut quatre ans d’expérience professionnelle et un dossier en béton.

2) INSEAD (France)

Crédit Photo: Wikimedia Commons

Ce programme accéléré demande six années d’expérience professionnelle et dure 10 mois.

C’est un cursus très axé sur l’international. Plus de 90 nationalités s’y rencontrent et il peut être suivi sur trois campus intégrés en Europe, en Asie et au Moyen-Orient.

Il coute entre 90 et 100 000 dollars.

3) HEC Paris (France)

Crédit Photo: Wikimedia Commons

HEC Paris est la plus célèbre école de commerce en France.

Le programme coute près de 108 000 dollars et demande également six ans d’expérience. Seuls 17% des demandes d’admission sont acceptés pour ce MBA de quatre semestres.

4) Stanford (États-Unis)

L’université californienne est une des plus prestigieuses du monde.

Son MBA coute plus de 120 000 dollars américains, dure deux ans et est extrêmement exclusif, puisque son taux d’acceptation est de 7,1%.

Le salaire moyen en sortant dépasse les 140 000 dollars.

5) London Business School (Royaume-Uni)

Crédit Photo: Wikimedia Commons

La London Business School demande cinq ans d’expérience avec des étudiants de 29 ans en moyenne.

Il faudra débourser entre 90 et 100 000 dollars pour accéder à leur MBA. Mais en retour, vous avez 96% de chances de trouver une job dans les mois qui suivent votre remise de diplôme avec un salaire de plus de 120 000 dollars en moyenne.

Vous rattraperez vite les coûts.

6) Université de Pennsylvanie (États-Unis)

La Wharton School de Penn U est l’une des meilleures au monde pour les études de commerce.

Son MBA est donc naturellement l’un des plus réputés au monde.

Avec cinq ans d’expérience professionnelle, vous pourrez accéder à leur campus de Philadelphie pour un peu plus de 120 000 dollars.

Le programme dure 21 mois.

7) MIT (États-Unis)

Crédit Photo: Wikimedia Commons

Bien que le MIT soit principalement connu pour les études en technologie (le T dans MIT est pour technology), la Sloan School of Management qu’il abrite est célèbre pour la qualité de ses programmes.

Pour plus de 120 000 dollars, vous pourrez passer 24 mois sur le campus de Cambridge.

81% des diplômés trouvent un emploi dans les trois mois suivant leur graduation.

8) Columbia (États-Unis)

Crédit Photo: Wikimedia Commons

Si vous rêvez de compléter votre formation dans la Grande Pomme, l’université Columbia est un choix de roi pour faire son MBA.

Après cinq ans de vie de bureau, vous pourriez y accéder et étudier à New York.

9) Oxford (Royaume-Uni)

Crédit Photo: Wikimedia Commons

Le campus d’Oxford est l’un des plus prestigieux qui existent. Il est imprimé dans l’esprit des jeunes étudiants à travers le monde.

La Saïd Business School d’Oxford propose un MBA très intéressant puisque c’est l’un des moins chers de cette liste.

En effet, il faut compter entre 60 et 70 000 dollars américains pour un programme d’un an.

10) IE Business School (Espagne)

Crédit Photo: Wikimedia Commons

À la 10ème place, on retrouve la cinquième école européenne du classement. L’IE Business School est situé à Madrid.

Les amoureux du soccer qui souhaitent suivre le Real Madrid et compléter leur MBA pourront le faire ici pour 70 à 80 000 dollars.

Étant donné leur caractère international, ces MBA sont pour la plupart donnés en anglais.

Le premier programme canadien se retrouve à la 43ème place et est celui de la Rotman Schoool of Management à l’Université de Toronto.