Les coups de cœur de Alexandre Champagne

Tous les clichés d’un plat du photographe Alexandre Champagne donnent l’eau à la bouche. Après sa collaboration au blogue populaire Trois fois par jour, il devient, cet été, le photographe officiel du menu estival de la Cage Brasserie sportive. Le photographe sera aussi porte-parole de la prochaine grande exposition World Press Photo Montréal, en septembre prochain. Originaire du quartier Rosemont, il nous partage ses adresses préférées un peu partout en ville.

Le restaurant préféré ?

Photo d’archives, CHANTAL POIRIER

Il y a plusieurs catégories. En premier, pour un repas gastronomique, le Pastaga, propriété du chef Martin Juneau, fait partie de mon top trois. Il faut au moins y aller une fois dans sa vie. C’est comme le Toqué !, du chef Normand Laprise. C’est peut-être le restaurant le plus dispendieux en ville, mais si tu as la chance d’y aller au moins une fois pour le menu dégustation, tu vivras une expérience hallucinante. Aussi, dans la catégorie « juste avant un match ou un concert au Centre Bell », il y a le Holder. C’est vraiment bon. Ensuite, j’ai un faible pour la Brasserie Bernard, dans Outremont, qui selon moi sert le meilleur brunch en ville. Finalement, il y a le restaurant à déjeuner Quoi de N’Œuf, sur la rue Notre-Dame. C’est tout petit et on y sert un menu traditionnel avec deux œufs et bacon à quatre piasses. C’est sympathique comme endroit.

L’endroit où prendre un café ?

Photo tirée de Facebook

Olive & Gourmando sur la rue Saint-Paul, dans le Vieux-Montréal. C’est le café le plus hot au monde ! Aussi, si on sort de l’Île, il y a le Café Pistache à Saint-Lambert. On y prépare le meilleur café latte « décaf ». Je bois juste du café décaféiné ! Je ne consomme aucune substance qui alterne mon énergie naturelle ! Mais je mange du McDo quand même ! Aussi, j’aime le Café Névé sur Rachel qui fait de l’ombre au Starbucks à côté !

L’adresse secrète à découvrir ?

À Saint-Lambert, juste à côté du Café Pistache, il y a le traiteur Ô Prêt À Manger. C’est vraiment débile ! On y achète des plats faits maison comme du chili, des salades de pâtes, des sandwichs et ce n’est pas cher. Le chef est hallucinant et si gentil ! D’ailleurs, c’est encore secret selon moi, mais le nouveau menu de la Cage Brasserie sportive est à découvrir. Louis-François Marcotte m’a approché pour faire les photos des nouveaux plats d’été et j’étais sceptique. Je me disais que tout est encore congelé et pas très appétissant. Bref, j’ai dû goûter à plusieurs plats et je suis vraiment surpris du changement de menu. Tout est fait à la main et préparé avec des produits d’ici. C’est à essayer ou à redécouvrir.

L’événement culturel le plus couru ?

Photo Instagram @wppmtl

Le World Press Photo. Je suis porte-parole cette année et j’exposerai aussi là-bas. Comme photographe, je deviens complètement fébrile à l’approche de l’événement. Je n’en dors pas ! Je trouve que c’est l’occasion de découvrir ce qui passe autour de nous. Ça nous donne le pouls de l’actualité du monde. Toute personne devrait y aller au moins une fois dans sa vie !

L’endroit à photographier à Montréal ?

Le Vieux-Montréal. J’aime surtout faire des portraits. J’aime beaucoup les textures là-bas, les lignes et les jeux de lumière. Il y a beaucoup de gens qui viennent de partout dans le monde et c’est beau de capturer cette diversité. En outre, c’est là que j’ai appris à faire de la photo, alors que je n’avais que 7 ans.

Un mot pour décrire Montréal ?

Diversité.