Minecraft: Microsoft et Nintendo s’associent dans une pub un peu baveuse

Une grosse mise à jour pour la version Nintendo Switch de Minecraft, lancée aujourd’hui, ajoute le cross-play avec PC, Xbox One et mobile! Mais, attention, pas avec la PlayStation 4.

Nintendo et Microsoft ont décidé de jouer les sass queens en partageant une publicité pour célébrer ce partenariat Minecraft. Sans retenue, les deux géants gaming lancent un coup un peu baveux à Sony.

Dans la pub, publiée sur la chaîne YouTube officielle de Nintendo, on peut autant voir le joueur Nintendo que la joueuse Xbox; un phénomène rare chez les grands compétiteurs. On parle de s’unir et de survivre ensemble, dans Minecraft, sur la Switch et la Xbox One.

Il faut souligner que c’est Sony qui refuse le cross-play avec ses compétiteurs. Les joueurs Fortnite, par exemple, sont furieux contre la compagnie, alors que leurs amis sur d’autres consoles que la PlayStation 4 peuvent s’amuser ensemble.

Ça fesse!