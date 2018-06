Moins de fruits et de légumes québécois dans l’avenir?

L’industrie québécoise des petits fruits et des légumes est en danger en raison de l’augmentation du salaire minimum, selon ce que révèle un sondage commandé par des associations de producteurs.

Les producteurs de fraises et de framboises, de légumes en champ et en serre, de pommes et de bleuets, ce qu’on appelle le secteur horticole, sont lourdement touchés par l’augmentation du salaire minimum de 10,75 $ à 12 $ en deux ans au Québec, comme Le Journal le rapportait la semaine dernière.

« On est pris à la gorge, les conséquences sont immenses pour nos producteurs », se désole Benoit Désilets, directeur général adjoint en recherche et développement de l’Association des producteurs maraîchers du Québec.

Ils sont d’ailleurs plus touchés que d’autres agriculteurs puisqu’il y a peu de mécanisation dans ces cultures. De plus, la part de la main-d’œuvre représente 40 % à 60 % de leur coût de production. À cela s’ajoutent les augmentations dans le prix de l’essence ou du carton pour les paniers de fruits et légumes.

Photo collaboration spéciale, Magalie Lapointe

Changer de culture

Selon les résultats du sondage commandé par ces associations, près de 60 % des producteurs horticoles disent qu’ils opteront pour un autre modèle d’affaires ou de production d’ici les prochaines années si rien ne change.

Ce qui veut dire que de nombreux producteurs de petits fruits ou de légumes pourraient laisser tomber ce qu’ils font pour opter pour des cultures qui nécessitent moins de main-d’œuvre comme le maïs, le soya ou les céréales.

« Ce sont des produits frais que l’on met dans nos marchés, dans nos épiceries, qui vont disparaître. Si on se retrouve à devoir l’importer, c’est l’argent des Québécois qui ira ailleurs plutôt que de rester chez nous », insiste Marcel Groleau, président de l’Union des producteurs agricoles (UPA).

Plus là dans cinq ans

Mathieu Guérin, producteur de bleuets depuis 20 ans à Saint-Paul-d’Abbotsford, en Montérégie, craint qu’à ce rythme, il ne soit plus là dans cinq ans.

« Si ça continue, je vais finir par faire du maïs et du soya, et je vais me trouver un emploi dans une usine. Il faut vivre de quelque chose, on ne paiera pas pour nourrir le monde », déplore Mathieu Guérin.

« Ce qui nous inquiète aussi, c’est de ne pas savoir les hausses prévues dans les prochaines années. Les producteurs sont sur le frein, mais si on le sait à l’avance, on pourra prévoir nos investissements », soutient David Lemire, président de l’Association des producteurs de fraises et de framboises du Québec.

L’association demande aussi au gouvernement de leur accorder un crédit d’impôt qui correspond à la différence entre le salaire minimum actuel et l’augmentation du coût de la vie.

Le sondage