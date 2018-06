[PHOTOS] L'appartement new-yorkais à 16 M$ d'Ariana Grande et Pete Davidson

Ariana Grande et Pete Davidson seraient sur le point de déménager ensemble. Selon TMZ, les tourtereaux auraient acheté l’un des appartements les plus select de Manhattan.

Situé dans le quartier de Chelsea, le condo fait partie du complexe créé par l’architecte de renom, Zaha Hadid.

via corcoran

La propriété de plus de 4000 pieds carrés comprend cinq chambres à coucher, quatre salles de bain et une toilette.

via corcoran

L’immense immeuble où est situé le condo a également de nombreux services sur place, incluant un gym, une piscine et une salle de cinéma IMAX.

via corcoran

Le chanteur Sting serait également propriétaire d’un condo à cet endroit.

via corcoran

Ariana Grande et Pete Davidson ont confirmé récemment qu’ils étaient bel et bien fiancés, et ce, après quelques semaines d’union seulement.