P.K. Subban ne veut pas être échangé

À sa deuxième saison avec les Predators de Nashville, P.K. Subban vient de connaître l’une de ses meilleures campagnes dans la Ligue nationale de hockey (LNH) et ne veut surtout pas quitter le Tennessee.

Effectivement, même si le flamboyant défenseur a conclu le calendrier régulier avec une récolte de 16 buts et 59 points ainsi qu’une nomination au trophée Norris, son nom est mêlé à des rumeurs de transaction presque deux ans jour pour jour après que le Canadien de Montréal l’eurent envoyé dans la capitale du country.

«Je suis très, très heureux à Nashville, a-t-il confié au réseau ESPN. Nous avons un bon groupe de joueurs et une équipe phénoménale sur le plan du talent. Je suis fier de faire partie de ce groupe et je veux demeurer dans ce noyau.»

Le directeur général David Poile a récemment dit qu’il n’offrait pas Subban aux autres formations. Ironiquement, son homologue du Tricolore, Marc Bergevin, avait fait une déclaration semblable quelques mois avant de passer à l’action. Il réalise donc que ce scénario demeure une possibilité.

«Je comprends que Nashville a un des cerveaux les plus intelligents de la ligue en David Poile. Que je figure ou non dans son plan d’avenir, il fera les changements nécessaires pour améliorer l’équipe à court et long terme.»

«Je suis très content d’entendre qu’il tient à moi. Mais je sais que c’est le côté affaires. Je sais que des changements peuvent survenir. Je suis bien avec ça.»

Subban a été échangé aux Predators le 29 juin 2016 en retour de Shea Weber. Il a porté les couleurs du Tricolore pendant plus de six saisons après avoir été sélectionné au deuxième tour du repêchage de 2007.

Le numéro 76 a remporté le trophée Norris à sa première nomination en 2013. Mercredi, l’arrière suédois du Lightning de Tampa Bay Victor Hedman s’est vu remettre l’honneur au gala de la remise des prix de la LNH, où il était aussi en nomination pour le King-Clancy.

Lors de la même cérémonie, la compagnie de jeux vidéo EA Sports a dévoilé que Subban figurera sur la couverture de «NHL19».

L'arrière de 29 ans a foulé le tapis rouge de cet événement accompagné de sa nouvelle flamme, la skieuse américaine Lindsey Vonn.