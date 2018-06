Premiers coups de coeur de 2018

Alors que nous arrivons déjà à mi-parcours de 2018 et que la saison des blockbusters estivaux est bien entamée, c’est l’occasion parfaite pour dresser un bilan de ce que nous a offert cette première moitié d’année au cinéma. Voici donc mes premiers coups de cœur de 2018.

MON FILM PRÉFÉRÉ

L’île aux chiens

On connaissait déjà l’imagination fertile de Wes Anderson (L’Hôtel Grand Budapest, Moonrise Kingdom) et son talent unique pour créer des univers fantaisistes irrésistibles. Mais avec L’île aux chiens, sa seconde incursion dans le cinéma d’animation, le brillant cinéaste américain s’est surpassé en réalisant un petit bijou de film qu’on n’oubliera pas de sitôt : beau, drôle, touchant et savoureux. Attention, chef-d’œuvre...

LE FILM LE PLUS SPECTACULAIRE

Ready Player One

Photo courtoisie, Warner Bros

Toujours aussi prolifique, même à 71 ans, Steven Spielberg affiche une parfaite maîtrise de son art avec ce film d’aventure futuriste qui lui a permis, à notre grand bonheur, de renouer avec la science-fiction. Scénario visionnaire, mise en scène inventive, action à revendre, effets visuels étourdissants, et une petite touche de nostalgie des années 1980 : Ready Player One a tout pour combler les fans de Spielberg.

LE FILM LE PLUS SURPRENANT

Un coin tranquille

Personne n’avait vu venir ce thriller de l’acteur John Krasinski qui mélange habilement horreur et science-fiction. Un décor post-apocalyptique, une ambiance étouffante, une performance intense d’Emily Blunt, des scènes terrifiantes qui nous tiennent rivés sur le bout de notre siège... Un coin tranquille est d’une efficacité redoutable. Pas étonnant qu’une suite soit déjà en chantier.

LE FILM LE PLUS AMUSANT

Soirée de jeux

Difficile de résister à cette comédie désopilante dont l’intrigue tourne autour d’une soirée de jeux entre amis qui vire au cauchemar quand l’hôte se fait kidnapper. Suspense, humour noir, cascades et même un peu de sang sont au menu de ce film ultra rythmé et franchement divertissant.

LE PLUS CHARMANT

Paddington 2

J’avais déjà adoré le premier Paddington qui, avec son judicieux mélange d’humour, de tendresse et d’aventure, réunissait toutes les qualités du film familial parfait. Eh bien, avec Paddington 2, le réalisateur Paul King a réussi l’exploit de faire encore mieux que le premier film. Chapeau !

LE FILM LE PLUS HALLUCINANT

Annihilation

Voilà un film qui ne laisse personne indifférent. Flirtant tant avec l’horreur qu’avec la science-fiction, ce puissant drame d’anticipation d’Alex Garland (Ex Machina) mettant en vedette Natalie Portman s’avère aussi fascinant que déroutant avec son ambiance claustrophobe et angoissante, sa réflexion philosophique, sa série de tableaux psychédéliques... et sa finale intrigante dont on cherche toujours à comprendre le sens.

LE FILM LE PLUS ÉPEURANT

Héréditaire

Même si je ne suis pas un grand fan de cinéma d’horreur, j’ai été captivé — et terrorisé — par ce film d’Ari Aster qui a été qualifié par certains de « nouvel Exorciste » (tout un compliment !). Porté par une performance magistrale de Toni Collette, Héréditaire évite les lieux communs et les clichés du genre, embarquant le spectateur dans une expérience déstabilisante et profondément troublante. Avertissement : certaines scènes du film peuvent nous hanter pendant plusieurs jours.

LE MEILLEUR PREMIER FILM

Chien de garde

Photo courtoisie, Axia Films

La jeune réalisatrice québécoise Sophie Dupuis a frappé fort avec ce premier long métrage, un drame familial poignant campé dans le milieu criminel de Verdun. La mise en scène, nerveuse, est parfaitement maîtrisée, les acteurs jouent avec justesse et subtilité et le récit ne souffre d’aucun temps mort. Un premier film rempli de promesses qui laisse entrevoir de belles choses pour la suite.

Mes choix de la semaine

Au cinéma : Monde Jurassique : Le royaume déchu

Difficile de passer à côté de la sortie très attendue de ce nouvel épisode de la populaire franchise, qui a été réalisé par Juan Antonio Bayona, ce talentueux cinéaste espagnol qui avait marqué les esprits des cinéphiles il y a une dizaine d’années avec son film d’horreur L’orphelinat. Même si les premières critiques semblent pour le moins mitigées, ce nouveau Monde Jurassique devrait faire un tabac en fin de semaine au box-office.

Sur DVD et VSD : Les gardiennes

Photo courtoisie

Le cinéaste français Xavier Beauvois (Des hommes et des dieux) a réuni à l’écran Nathalie Baye et sa fille Laura Smet dans ce beau film, sobre et élégant, qui rend hommage au travail dans l’ombre des femmes paysannes françaises pendant la Première Guerre mondiale.

À la télé : Le rôdeur

Photo courtoisie

Probablement un des acteurs holly­woodiens les plus sous-estimés, Jake Gyllenhaal montre l’étendue de son talent dans ce thriller troublant de Dan Gilroy qui nous plonge dans l’univers sombre et glauque d’un journaliste indépendant qui erre dans le Los Angeles nocturne à la recherche de crimes sordides et de faits divers sanglants.

► À voir jeudi (le 28 juin) à 21 h sur les ondes de Télé-Québec.