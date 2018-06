Problèmes de toxicomanie : Nick Boynton pointe les Bruins du doigt

L’ancien défenseur des Bruins Nick Boynton a fait parler de lui pour ses frasques liées à des problèmes de toxicomanie au cours des dernières années. Or, l’homme de 39 ans pointe maintenant du doigt le club bostonien et la Ligue nationale de hockey (LNH) pour expliquer le tout.

Dans cette veine, Boynton a décidé de joindre le groupe d’anciens joueurs de la LNH poursuivant la ligue; ceux-ci considèrent que le circuit aurait volontairement caché les risques liés aux commotions cérébrales.

Une semaine après avoir publié son histoire sur le site The Players’ Tribune, l’Ontarien a indiqué au réseau TSN, mercredi, qu’il était temps pour lui de sortir de son mutisme, maintenant qu’il est sobre.

«Il faut que les décisions concernant un retour au jeu ne soient plus entre les mains des joueurs, a plaidé Boynton. À la boxe, les athlètes reçoivent un compte. On ne leur envoie pas de l’eau au visage avant de les retourner au combat. Ça m’est arrivé à répétition. Avec moi, un entraîneur ou un médecin ne m’a jamais dit de ne pas y retourner. Comment est-ce possible?»

Boynton a disputé 11 saisons dans la LNH, dont six dans l’uniforme des Bruins. En 2009-2010, il a remporté la Coupe Stanley avec les Blackhawks de Chicago. Dans son texte publié la semaine dernière, il mentionne qu’il serait prêt à effacer son nom sur le précieux trophée s’il pouvait enrayer ses problèmes cérébraux liés aux 10 commotions cérébrales confirmées qu’il a subies au cours de sa carrière.

Lors de son entretien, il a retracé l’origine de ses problèmes de dépression, d’anxiété et de toxicomanie en remontant jusqu’à ses débuts dans la LNH avec les Bruins. Il a mentionné que les thérapeutes de l’équipe se promenaient dans l’avion en distribuant de l'Ambien, un somnifère, ainsi que du Percocet et du Vicodin, deux analgésiques opioïdes qui peuvent mener à la dépendance.

Parmi ses frasques du passé, Boynton a été arrêté dans un casino de Buffalo, en 2015, pour avoir mordu un policier lors d’une altercation. Il a plaidé coupable et a effectué 100 heures de service communautaire, en plus de suivre une thérapie.

Son cerveau à la science

Boynton a également laissé savoir qu’il mettait son cerveau au service de la science en s’engageant auprès de la Concussion Legacy Foundation de Boston. La fondation travaille avec Dre Ann McKee, naturopathe au Centre ETC (traitant l'encéphalopathie traumatique chronique) de l’Université de Boston, qui a étudié le cerveau de plus de 100 anciens joueurs de la NFL et quelques joueurs de la LNH.

«Nous avons besoin de plus d’éducation et de recherche sur ce qui se passe dans notre cerveau, a noté Boynton. J’espère que nous allons développer des tests sur les cerveaux vivants. Si la science peut tirer profit de ce qui se passe avec mon cerveau, alors allons-y.»