QuoiFaire ce week-end : 7 activités pour ceux qui ne veulent rien savoir de la Saint-Jean

La Saint-Jean vous rend indifférent? C’est possible.

Ce n’est pas tout le monde qui est fait pour aller chanter et boire dans un parc sous les bannières du drapeau québécois.

Voici donc 7 idées d’activités pour profiter du long week-end même si vous ne célébrez pas la Saint-Jean!

1. Découvrir le festival SOIR 2018

La première artère prise d’assaut par le festival SOIR cette année est l’avenue du Mont-Royal. Dans la nuit du 22 au 23 juin, SOIR «habillera» l’intérieur de plus de 15 commerces avec des œuvres disjonctées et des phénomènes artistiques multidisciplinaires. SOIR c’est toujours flyé, intense, mais tellement le fun!

22 juin 18 de 17h à 3h00

Tous les détails.



2. Danser à la soirée 1999 - 2009 d@Nce PartY

Plongez dans vos souvenirs de partys de sous-sol en allant danser toute la nuit sur les plus grands hits de la première décennie du 21e siècle! Avril Lavigne, Lady gaga, Fall Out Boy, Eminem, Britney Spears, etc. et plusieurs autres vous feront bouger comme en 2000! Ça va être toute une soirée!

22 juin au Bar le Ritz PDB dès 22h30

Tous les détails.



3. Profiter du soleil aux Jardineries

Si votre but du long week-end est de relaxer, pourquoi ne pas aller le faire à l’extérieur, dans l’un des hamacs des Jardineries? Avec un bon livre et une bière bien froide à la main, vous sortirez de là «zen» comme jamais!

Tous les détails

4. Goûter à la nouvelle boisson très rose du Starbucks

Starbucks a sorti une toute nouvelle saveur de sa fameuse boisson froide Refreshers à la mangue et au fruit du dragon, ce qui fait en sorte que la boisson est de couleur rose bonbon! Plusieurs s’entendent pour dire sur les réseaux sociaux qu’elle est délicieuse alors pourquoi ne pas la tester par vous même ce week-end? N’oubliez pas de la prendre en photo, il n’y a rien de plus instagrammable qu’une boisson rose!

5. Boire des bullles au Comptoir Clicquot de la Yelloweek 2018

La Yelloweek bat son plein actuellement à Montréal! Ce samedi, l’événement à ne pas manquer dans le cadre des célébrations est le Comptoir Clicquot où vous pourrez boire de bonnes bulles et manger des bouchées faites par les chefs du Hà, GypsyBali et Flyjin. C’est au Catch-22 que ça se passe et le prix à la porte le jour même sera de 10$.

23 juin au Catch-22 dès midi

Tous les détails



6. Prendre des selfies devant les nouvelles murales

Puisque pas mal tout sera fermé le dimanche 24 juin, il vous faudra faire preuve d’imagination pour vous occuper. Ça tombe bien, car il y a plusieurs nouvelles murales qui sont apparues sur les murs d’édifices du boulevard Saint-Laurent et les alentours qui n’attendent que vous alliez les prendre en photo!

7. Faire le plein d'art au Musée des Beaux-Arts

Le MBAM sera ouvert lundi alors ce sera l’occasion d’aller faire le plein d’art et d’histoire. En plus, il y a une toute nouvelle œuvre extérieure sur l’avenue du Musée qui vaut sérieusement le détour! À noter que dès lundi le MBAM sera ouvert tous les jours de l’été.

25 juin

Tous les détails ici

