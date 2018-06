Non mais le polytétrafluoroéthylène, c’est-tu assez commode ? De quessé ça ? C’est du teflon sur lequel grillent vos œufs et qui peut aussi être une prothèse dans votre corps. Il y en a sur le filage des tuyaux de votre maison, dans votre manteau et vos bottes, sur les balles de pistolet et même dans l’œil de la caméra de votre cellulaire.

Il y en a probablement en dessous de la souris de votre ordinateur lui permettant de mieux glisser. En voulez-vous une bonne ? Le téflon a été découvert par accident. En voulez-vous une meilleure ? Par un gars qui travaillait sur la bombe atomique. Le micro-ondes a aussi été découvert par accident par un gars de la compagnie de radars Raytheon. Quand il est passé devant les rayons, Percy Spencer s’est rendu compte que la tablette de chocolat qu’il avait en poche avait soudainement fondu. Il a tenté une expérience avec du pop-corn et ensuite avec un œuf qui lui a explosé dans le visage. Le micro-ondes était trouvé.

ÇA JOUE DUR EN HAUT

Découvrir par sérendipité. Trouver quelque chose alors qu’on cherche autre chose. Il y a une petite pilule qui, au milieu des années 90, avait été inventée pour combattre les angines de poitrine. Toutefois, quand on en donnait à un patient, la pilule provoquait une érection. C’est encore par sérendipité que le Viagra a ainsi été découvert et il s’en vend maintenant pour plus de 2 milliards de dollars par année.

ZLIGNE

Création de nombreux emplois en Chine. Il n’y a presque plus personne sur l’Assurance chow-mein.

Nouvelle religion, catho-judéo-musulmano-mormono-bouddho-in. Ça va mal dans un couple quand tu commences à dormir en couteau.

Se laver les mains doit devenir un geste naturel pour lui et Purell.

Elle devait avoir un bon avocat, elle a obtenu la garde de l’argent.

Robert Ruel ne lâche pas. Il dit que dans sa jeunesse, il a connu le tough, Mom Boucher et, dans le même quartier, le peureux...Mom Sauvé.

Moi, j’ai connu celui qui parlait trop : Mom Brulé.

Au volant sur le chemin du retour des États-Unis, Manon me demande ce que signifie le mot « trooper ». Ça veut dire lâche le gaz.

À DEMAIN

C’est ça qui est ça.