Tallon a-t-il fait un bon coup?

Pas facile d’échanger un joueur qui fait parler de lui pour les mauvaises raisons dans les coulisses. Alex Galchenyuk était sur le marché des transactions depuis deux ans. Max Domi était peut-être ce que Marc Bergevin pouvait obtenir de mieux pour ses services.

On ne parle pas d’un pied de céleri quand même. L’avenir dira si Bergevin a fait un bon coup ou pas.

Ça pressait !

On assiste à un scénario identique chez les Sénateurs qui ont échangé Mike Hoffman mardi. Le départ de l’attaquant de 28 ans est survenu six jours seulement après qu’une demande de protection a été déposée par l’épouse d’Erik Karlsson à l’endroit de l’amie de cœur de Hoffman, Monika Caryk, pour avoir mis en ligne des messages désobligeants envers son couple.

Outre Hoffman, le directeur général Pierre Dorion a cédé aux Sharks le défenseur Cody Donaghey et un choix de 5e en 2020, obtenant l’attaquant Mikkel Boedker, un premier choix (8e au total en 2008) qui n’a jamais répondu aux attentes fondées en lui avec les Coyotes et les Sharks, le défenseur Mikkel Boedker et un choix de sixième ronde en 2020.

Doug Wilson a ensuite échangé Hoffman aux Panthers qui évoluent dans la même division que les Sénateurs, contre des choix de quatrième et cinquième rondes cette année et un choix de deuxième ronde de 2019.

Pas fini

Le DG des Panthers, Dale Tallon, se réjouit de l’acquisition de Hoffman. En commentant l’échange, il a déclaré que l’histoire qui circule depuis une dizaine de jours au sujet de la conjointe de Hoffman appartient au passé. Or, celle-ci est toujours sous le coup d’une enquête policière à Ottawa.

Comment Mlle Caryk et son futur époux seront-ils accueillis par les joueurs des Panthers et leurs conjointes ? C’est le genre d’histoire qui s’incruste longtemps. La façon d’y mettre fin serait de prouver que les messages ne provenaient pas de la future Mme Hoffman.