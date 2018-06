Trains du RTM: Beaucoup de grogne, mais peu de plaignants

Malgré une vague de mécontentement devant les perturbations liées aux travaux du Réseau express métropolitain (REM), notamment sur la ligne de trains de banlieue de Deux-Montagnes, peu d’usagers ont confronté la direction aujourd’hui.

Une seule utilisatrice des trains de banlieue du Réseau de transport métropolitain (RTM), rebaptisé exo en mai dernier, a osé faire face au conseil d'administration qui tenait une séance publique pour l’unique fois de l’année ce jeudi.

« Je suis citoyenne de Deux-Montagnes et j’utilise le transport en commun depuis bientôt de 34 ans. J’avais beaucoup de colère avant de me présenter ici et je suis déçu que peu de gens de Deux-Montagnes soient ici », avoue Marie-Claude Roussel, d’une voix chambranlante.

Depuis les débuts du REM de la Caisse de dépôt en avril, les conséquences se font sentir pour les clients de la ligne de train Deux-Montagnes qui sera éventuellement converti. Les heures de pointe ont été chamboulées, des départs ont été annulés et il n’y a désormais plus de service les fins de semaine.

« Il y a beaucoup de grognes. Les citoyens de Deux-Montagnes se sentent biaisés et parfois abandonnés. Il y a beaucoup d’inquiétudes et peu de réponses rassurantes. [...] Avec les travaux sur notre ligne, 30 à 40 minutes de plus de trajets chaque jour, je suis en train d’évaluer la possibilité de changer d’emplois. Pas évident, ça, à mon âge. »

Heure dénoncée

La séance annuelle publique du conseil d'administration d’exo se tenait à 16 h ce jeudi. Plusieurs internautes ont dénoncé le choix de l’heure de cette réunion puisque la plupart des gens sont toujours au travail à ce moment de la journée.

« Premièrement, il devrait y avoir plus qu’une séance par année. Mais aussi, la diffusion de l’événement, c’était vraiment pas diffusé et même sur le site Internet, c’était difficile de trouver l’information. C’était une case minuscule sur leur site, cachée du public », dénonce Valérie Huot, présente à l’événement.

Serge Poulain, qui participait lui aussi à la séance publique d’exo, ajoute que l’événement aurait au moins pu être diffusé en direct sur les réseaux sociaux.

« Est-ce que vous auriez une meilleure suggestion, quelque chose à nous proposer, monsieur? Ça serait plaisant d’avoir votre opinion, non? » a répondu Josée Bérubé, présidente du conseil d'administration d’exo, une fois questionnée sur le choix de l'heure de l'événement par le « 24 Heures ».

Nombreux retard

Les usagers des trains de banlieue ont attendu plus souvent en 2017, alors qu’il y a eu 20 % plus de retards qu’en 2016.

Alors que la cible de ponctualité du RTM est de 95 %, ce taux n’a pas été atteint sur une base mensuelle d’octobre 2017 jusqu’au mois de février dernier. Sur la ligne de Deux-Montagnes, le taux de ponctualité est descendu jusqu’à 70 % au début du mois de février et les retards de service s’étiraient parfois sur plusieurs dizaines de minutes.

Face à la grogne, le RTM a injecté 2 millions $ pour indemniser sa clientèle pour les nombreuses pannes de train subies cet hiver.